Simple et intemporelle, la chemise col mao pour homme est une véritable source d’élégance, de modestie et de charisme. Elle propose un style de col originaire de la Chine depuis le troisième siècle avant Jésus-Christ. À nos jours, ce vêtement s’est véritablement ancré dans la mode occidentale et devient un incontournable dans le dressing des hommes. Voici l’essentiel à savoir sur cette chemise et quelques astuces pour bien faire votre choix.

Qu’est-ce qu’une chemise à col mao ?

Ce type de chemise se distingue par son col rigide et arrondi. Assez court, celui-ci propose une hauteur de quelques centimètres seulement. Droit, montant et sans rabat, ce col peut se courber agréablement autour du cou pour se fermer ensuite au centre. Le col mao se marie parfaitement aux vestes et aux chemises. La chemise à col mao pour homme fait partie des plus anciens types de chemises. Grâce à son style casual-chic, elle peut se porter facilement et à toutes les occasions.

Comment porter un costume à col mao ?

Un costume à col mao pour homme se porte quelque peu différemment qu’une chemise dotée d’un revers. Quoique les cols mao existent depuis des années, les chemises à col mao confèrent un look plus moderne et futuriste.

La chemise col mao pour homme peut se porter en dessous d’un gilet de costume pour marquer l’originalité lors d’une soirée ou d’un mariage. Si vous êtes féru du style casual, n’hésitez pas à l’allier à un sweat, un chinon ou encore à des baskets. Avec des jeans boots, la chemise à col mao offre un look exceptionnel.

Par contre, si vous désirez aborder la chemise dans un cadre formel, elle reste moins stricte comparativement à une chemise à col italien ou à col français.

Le col mao s’adapte parfaitement aussi bien aux costumes qu’aux vestes et ne requiert pas une association avec des accessoires vestimentaires comme le nœud ou la cravate.

Pour ce qui est de l’habillement, une grande variété de stylées et de modèles s’offre à vous. En effet, il serait intéressant d’opter pour une chemise claire, à motifs ou à carreaux, et de l’accompagner avec un mouchoir de poche. Pour plus d’élégance, boutonnez intégralement la veste.

Comment choisir une chemise à col mao pour homme ?

En France, la chemise col mao fait partie de la tendance vestimentaire chez les hommes. Pour peaufiner le choix de votre chemise dans une boutique en ligne ou dans un prêt-à-porter physique, la prise en compte de certains critères se révèle indispensable. Vous devez vous assurer avant tout de la rigidité du col pour une meilleure résistance dans le temps. Privilégiez les chemises sobres pour qu’elles puissent s’allier facilement à différents vêtements de votre garde-robe.

En ce qui concerne le choix de la matière, vous devez prendre en compte l’usage que vous souhaitez faire de votre chemise col mao. Pour une utilisation formelle, le twill de coton ou la popeline sont parfaits. Préférerez-vous une chemise col mao purement casual ? Dans ce cas, l’idéal serait de vous tourner vers le chambray de coton ou le lin.