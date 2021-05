Lorsqu’Apple a lancé sa plateforme de streaming en ligne Apple TV+, la presse à crié à un flop à venir, tant la ATV+ avait de la concurrence en face, notamment Netflix ou Amazon Prime Video. Cependant au fil du temps et de la découverte des productions originales de la plateforme, force est de constater que la qualité et la quantité y sont, au point de voir en Apple TV+ un véritable challenger de Netflix et compagnie. L’une des séries phares d’Apple TV+, en l’occurrence Ted Lasso, débarque le 23 juillet prochain dans une saison 2 très attendue !

Au fait c’est quoi Ted Lasso ?

Pour la faire courte, il s’agit d’une série diffusée par Apple TV+, et qui relate les aventures d’un entraîneur de football américain reconverti en coach de football anglais, et qui entraîne une équipe située dans le Nord de Londres, le FC Richmond.

Après une haletante première saison qui s’est malheureusement vue soldée par la relégation en deuxième division de football anglais du FC Richmond, la deuxième saison était très attendue au vu de la qualité de l’acteur principal Jason Sudeikis, dans son interprétation du coach le moins charismatique de Premier League.

C’est au décours de la keynote organisée par Apple le 20 avril que l’on a pu découvrir la bande-annonce de la deuxième saison de Ted Lasso, comme un message subliminal caché dans la pub de l’Apple TV de nouvelle génération. Nous vous laissons déguster :

Que nous dit la bande annonce ?

On remarquera qu’une fois de plus Ted Lasso fait preuve de beaucoup d’optimisme pour mener ses joueurs de l’équipe du FC Richmond.

Cependant, malheureusement, comme durant la saison 1, cette deuxième saison sera marquée par une vague de matchs nuls, 8 au total, qui poussera Ted à faire appel à un psychologue du sport afin de remonter le moral de ses joueurs.