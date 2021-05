Les réseaux sociaux sont devenus malgré eux le théâtre de règlements de compte entre utilisateurs, ou de harcèlement pour des prédateurs qui profitent du pseudo-anonymat prodigué par ces plateformes, pour commettre leurs forfaits. Certains d’entre-eux, notamment Instagram, ont décidé de monter au créneau et de mettre en place des outils qui aideront à protéger leurs utilisateurs les plus fragiles. Notamment un filtre qui bloque les expressions insultantes ou offensantes dans les messages privés.

Instagram va à l’assaut des injures et du harcèlement

Il ne se passe désormais plus une seule journée sans qu’un utilisateur ne soit victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et les dérives sont également de la partie puisque le taux de suicide lié au cyber-harcèlement ne cesse de croître au fil des mois.

L’idée proposée par Instagram pour endiguer ce phénomène est tout simplement la mise en place d’un filtre, qui bloquera en temps réel ou à postériori les expressions le texte offensants ou insultants, dans les messages privés échangés entre utilisateurs.

D’emblée une dizaine d’expressions sont d’ores et déjà bloquées en français. Et chaque utilisateur peut ajouter des mots à bloquer dans les paramètres de l’application aussi bien sur iOS qu’Android.

Quelles sont les motivations d’Instagram ?

« Dans la mesure où les messages directs sont des conversations privées, nous n’y recherchons pas de manière proactive des signes de discours haineux ou de harcèlement comme nous le faisons ailleurs sur Instagram » explique la plateforme dans un communiqué officiel annonçant l’implémentation de la mise à jour apportant la fonctionnalité.

Pour rappel, seuls 7 pays sont pour l’instant concernés par ce filtre inédit. Il s’agit de la France, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Allemagne, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande et du Canada. D’autres pays y auront droit sans doute un peu plus tard dans l’année une fois la phase de tests passée.

Source : Kulturegeek