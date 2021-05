Netflix : les 10 (+ ou -) meilleurs films et séries à visionner ce weekend de confinement !

UnMec évolue et vous propose pour la première fois son classement hebdomadaire des séries et films à visionner pour ce weekend. Ce premier billet fait partie d’un programme implémenté par la rédaction du site et qui vous proposera chaque semaine un récapitulatif des meilleurs films et séries à visionner durant le weekend.

Pour cette première édition, voici les contenus à privilégier pour le weekend du 16 au 19 avril 2021.

Les meilleures séries Netflix à voir et à revoir ce weekend

The Circule US : saison 2

Mon amour en 6 histoires

Vol au musée : le plus grand cambrioleur de l’histoire de l’art

La voie du tablier

Le serpent

Les mei lleurs films Netflix à voir et à revoir ce weekend

Ride or Die

Blade Runner 2049

Love and Monsters

Thunder Force

Darkman

Madame Claude

