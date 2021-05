Call of Duty : Warzone atteint 100 millions de joueurs un an après sa sortie !

Les fans de jeux vidéo de guerre se reconnaîtront sans doute dans l’une des franchises les plus populaires du monde, Call of Duty. Disponible aussi bien sur console que sur PC ou Mac, la franchise connaît depuis sa création un succès fou, ce qui a permis notamment à sa déclinaison Warzone d’engrener des millions d’utilisateurs au fil des mois au point d’atteindre le cap des 100 millions de joueurs à peine une année après sa sortie officielle. En effet, Call of Duty : Warzone a enfin franchi ce cap magistral.

C’est via un tweet émis de son compte officiel sur Twitter que Activision, le géant du jeu vidéo en charge du développement de Call of Duty : Warzone, a annoncé la nouvelle.

En effet son jeu phare des 2 dernières années a réussi en à peine 12 mois à atteindre le cap des 100 millions de joueurs dans le monde. Voici le tweet en question :

100 million players and counting.

Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU

— Call of Duty 🌑 (@CallofDuty) April 20, 2021