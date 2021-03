La mode est l’une des rares choses que l’on ne discute pas. Les goûts et les couleurs se discutent, mais les marques de luxe ou spécialisées dans les produits de mode pour homme, il y en a peu et celles-ci excellent dans leur domaine. Du coup, pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici notre classement officiel des 10 marques de luxe pour être au top de la mode au masculin !

#3. Alexander McQueen

Les amateurs d’équipements automobiles et de sport automobile sont gâtés cette année encore avec les produits Alexander McQueen, qui au passage obtient la médaille de bronze de notre classement officiel des marques de luxe de mode pour homme.

En effet, britannique propose une nouvelle déclinaison de son style décalé et non conventionnel. Autre filiale du groupe Kering, Alexander McQueen apporte cependant un vent neuf sur l’industrie de la mode, puisqu’il milite pour une mode plus durable et éco-responsable. La firme fait de l’upcyclage sa marque de fabrique.

Elle achète directement chez les clients les vêtements qu’ils ne portent plus, puis les retouche et les remet au goût du jour pour les revendre à des prix défiant toute concurrence. C’est ce qu’on appelle de la mode circulaire.

Sa nouvelle collection pour homme propose des ceintures, casquettes, foulards à imprimés tête de mort, qui sauront faire une année de plus, le bonheur de ses fans.

#4. Nike

En fait en écrivant Nike, nous avons tout dit au sujet de cette marque américaine, qui raffle les prix et récompenses, les contrats et partenariats dans le monde du sport, de la mode, de la mode de luxe et même de la mode au masculin comme au féminin.

Il s’agit de la quatrième marque la plus vendue dans la grande majorité des boutiques de France. Si elle se retrouve dans notre classement c’est avant tout pour sa nouvelle collection sportswear, qui conjugue à la perfection ou presque liberté de mouvement et style.

Nike est avant tout connue pour son impressionnant catalogue de sneakers, entre autres produits qui ont fait son succès. A l’instar des vestes bombers inspirées des équipements des clubs de football américain.