La mode est l’une des rares choses que l’on ne discute pas. Les goûts et les couleurs se discutent, mais les marques de luxe ou spécialisées dans les produits de mode pour homme, il y en a peu et celles-ci excellent dans leur domaine. Du coup, pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici notre classement officiel des 10 marques de luxe pour être au top de la mode au masculin !

#1. Gucci

Comment faire un classement de mode masculine de luxe sans parler de Gucci ? Ce serait en effet un sacrilège !

On ne présente plus l’emblématique marque de luxe basée à Florence, et bâtie en 1921. Surtout réputée pour sa bande web et ses motifs en forme de G inversé, la marque a fait de son logo et de ses créations la définition même de la mode de luxe. Pour sa collection 2021, il est question de revisiter les classiques de son catalogue, sous le haut patronage de son directeur artistique Alessandro Michele.

Du coup cette année il est question de logos fleurs, de rayures, et autres éléments qui se fondront dans un style épuré, sobre, classique et contemporain. C’est du Gucci !

#2. Moncler

Fondée en 1952 à Grenoble, Moncler est une marque française bien évidemment, mais qui s’est spécialisée dans les vêtements d’extérieur. Et pour le coup, Moncler excelle dans son registre.

Le secret de cette marque qui a fait des vêtements d’extérieur un pan à part entière de la mode ? Moncler propose des produits avec des matières hautement performantes, le tout avec un style et en constante évolution, alliant à la perfection praticité et confort. Difficile de faire mieux, difficile de demander plus que cela.

Pour sa saison 2021, Moncler remet au goût du jour l’utilitaire. Ce qui passe par des poches oversize, des coupes droites, des matières très techniques et un style décontracté et confortable. Le menu de cette collection nouvelle, le sac-banane, vestes à poches multiples et pantalons cargo.