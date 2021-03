Bien que les voitures électriques aient du mal à trouver preneur dans le grand public, certains constructeurs font l’effort de continuer d’abreuver le marché de modèles à motorisation zéro émission. L’idée étant d’être les pionniers lorsque les EVs connaîtront leur envol justement. Et Hyundai fait partie de ces marques, au même titre que Tesla, Nissan ou Renault et Volkswagen. Et en guise d’EVs le sud-coréen vient de lâcher une bombe : une Ioniq 5 de tous les superlatifs, qui est absolument faite pour être roulée au masculin.

Plus qu’une voiture, une gamme à part entière

La Ioniq, on la connaît déjà chez Hyundai. En effet le géant sud-coréen propose déjà sa berline depuis près de 5 ans, en version thermique comme toute électrique. Cependant, la grosse prouesse viendrait notamment du lancement d’une gamme à part entière autour de la Ioniq, qui hériterait ainsi de plusieurs déclinaisons.

Développé autour de la la nouvelle plateforme E-GMP, cette nouvelle gamme de véhicules zéro émissions est en quelques sortes l’effort de Hyundai pour redéfinir les codes de la mobilité électrique.

Pour l’heure seul un modèle est officiellement dévoilé, la Ioniq 5. Elle serait suivie prochainement par les Ioniq 6 et 7.

La Ioniq 5, sous toutes ses coutures

Se présentant sous la forme d’un coupé break, la Ioniq 5 est en fait un petit SUV électrique compact. Il embarque à bord des sièges inclinables à 90°, ainsi qu’un empâtement de 3 m + un attirail high-tech assez peu commun.

Sur le plan purement électrique

Deux motorisations seront proposées sur ce véhicule, qui d’apparence rappelle le look néo-rétro des année 70 à 90.

Le conducteur aura donc au choix une batterie de 58 ou 72,6 kWh. Et là aussi au choix, une transmission intégrale ou une propulsion. Hyundai parle d’un 0 à 100 km/h en 9 secondes, tandis qu’il faudra se contenter d’une autonomie de 300 km.