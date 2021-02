En marge d’un événement unpacked, Samsung a levé le voile sur ses trois nouveaux smartphones que sont les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Tous trois très performants et puissants, nouveaux et novateurs, nous avons choisi le plus premium d’entre eux, soit le S21 Ultra, dont voici la présentation complète.

Galaxy S21 Ultra : l’essentiel à savoir de lui

Dimensions : 165.1 x 75.6 x 8.9 mm

: 165.1 x 75.6 x 8.9 mm Poids : 227 g

: 227 g Processeur : Exynos 2100 gravé en 5 nm – Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) pour la version internationale et Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 gravé en 5 nm – Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 pour sa version américaine

: Exynos 2100 gravé en 5 nm – Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) pour la version internationale et Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 gravé en 5 nm – Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 pour sa version américaine GPU : puce graphique intégrée Mali-G78 MP14 (international) ou Adreno 660 (Etats-Unis)

RAM et stockage : deux capacités en RAM prévues – 12 et 16 Go de mémoire vive + 128/256/512 Go de mémoire de stockage UFS 3.1. A noter que ce stockage n’est pas extensible, une première sur un Galaxy S.

: deux capacités en RAM prévues – 12 et 16 Go de mémoire vive + 128/256/512 Go de mémoire de stockage UFS 3.1. A noter que ce stockage n’est pas extensible, une première sur un Galaxy S. Ecran : dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces au format 20 : 9 et définie en 3 200 x 1 440 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass Victus. Densité de 394 pixels par pouce. Fréquence de rafraichissement de 120 Hz + Always-on display, HDR10+. L’écran occupe 88,3 % de la façade du smartphone.

: dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces au format 20 : 9 et définie en 3 200 x 1 440 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass Victus. Densité de 394 pixels par pouce. Fréquence de rafraichissement de 120 Hz + Always-on display, HDR10+. L’écran occupe 88,3 % de la façade du smartphone. Batterie : 5 000 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 25W. Recharge rapide sans-fil à 15W. Recharge inversée sans-fil à 4.5W. USB Power Delivery 3.0.

Capteur photo principal : quadruple capteur photo de 108 (f/1.8, 24mm, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS- grand-angle) + 10 (f/4.9, 240mm, 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, zoom optique x10 – capteur téléphoto) + 10 (f/2.4, 70mm, 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, zoom optique x3 – capteur téléphoto) + 12 (f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video – ultra-grand-angle) millions de pixels + HDR et Flash Dual LED omnidirectionnel. Module photo capable de filmer en 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS

: quadruple capteur photo de 108 (f/1.8, 24mm, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS- grand-angle) + 10 (f/4.9, 240mm, 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, zoom optique x10 – capteur téléphoto) + 10 (f/2.4, 70mm, 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, zoom optique x3 – capteur téléphoto) + 12 (f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video – ultra-grand-angle) millions de pixels + HDR et Flash Dual LED omnidirectionnel. Module photo capable de filmer en 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS Capteur photo secondaire (selfies) : unique capteur photo de 40 millions de pixels (f/2.2, 26mm, 1/2.8″, 0.7µm, PDAF – capteur grand angle). Module photo capable de filmer HDR + 4K@30/60fps, 1080p@30fps

Connectivité : Dual-SIM (nanoSIM), 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC, Radio FM et USB Type-C 2.0. Pas de port jack 3.5mm

: Dual-SIM (nanoSIM), 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC, Radio FM et USB Type-C 2.0. Pas de port jack 3.5mm Sécurité : capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran + reconnaissance faciale 2D

: capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran + reconnaissance faciale 2D Système : Android 11 + surcouche maison One UI 3.1

: Android 11 + surcouche maison One UI 3.1 Couleurs : Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown

: Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown Prix : 1 249 euros

Source : GSMArena