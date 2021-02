UnMec évolue et vous propose pour la première fois son classement hebdomadaire des séries et films à visionner pour ce weekend. Ce premier billet fait partie d’un programme implémenté par la rédaction du site et qui vous proposera chaque début ou fin de mois un récapitulatif des meilleurs films et séries qui débarquent sur la plateforme le mois suivant.

Pour cette première édition, voici la liste des films, séries et documentaires qui débarquent sur Netflix en février 2021.

Le coup de cœur d’UnMec de février 2021

Malcom & Marie

Tripes of Europa

Aux fourneaux avec Naydya (saison 1)

Mandy

A tous les garçons : pour toujours et à jamais

Les séries ajoutés sur Netflix en février 2021

44 cats (saison 2) : débarque le 1er février

Lego Ninjago (saison 2) : débarque le 1er février

Kid Cosmic : débarque le 2 février

Mighty Express (saison 2) : débarque le 2 février

Tiffany Haddish presents : They Ready (saison 2) : débarque le 2 février

Toujours là pour toi (saison 1) : débarque le 3 février

La cité invisible (saison 1) : débarque le 3 février

Hache (saison 2) : débarque le 5 février

Capitani (saison 1) : débarque le 11 février

Aux fourneaux avec Nadiya (saison 1) : débarque le 12 février

Reposez en paix avec les Bernard : débarque le 12 février

Mon ami Adèle : débarque le 17 février

Tribes of Europa : débarque le 19 février

Les films ajoutés sur Netflix en février 2021

S.W.A.T Firefight : débarque le 1er février

Le tournoi : débarque le 1er février

Lascars : débarque le 1er février

La crème de la crème : débarque le 1er février

Never Back Down 2 – The Beatdown : débarque le 1er février

Shaun le Mouton, le film : débarque le 1er février

All my friends are dead : débarque le 3 février

Malcom & Marie : débarque le 5 février

Space Sweepers : débarque le 5 février

Little Big Women : débarque le 5 février

L’ultimo paradiso : débarque le 5 février

Pole Dance – Haut les corps : débarque le 5 février

Mandy : débarque le 6 février

Cinquante nuances plus claires : débarque le 7 février

The Ying Yang Master – Dream of Eternity : débarque le 7 février

Won’t You Be My Neighboor : débarque le 7 février

En passant pécho : débarque le 10 février

Cibles mouvantes (Red Dot) : débarque le 11 février

L’amour puissance mille : débarque le 11 février

La grande aventure d’un chien en or : débarque le 12 février

À tous les garçons – pour toujours et à jamais : débarque le 12 février

Odio : débarque le 12 février

Sauve qui peut : débarque le 16 février

I care a lot : débarque le 19 février

Fou de toi : débarque le 26 février

Les documentaires ajoutés sur Netflix en février 2021

Scène de crime – la disparue du Cecil Hotel : débarque le 10 février

Pelé : débarque le 23 février

Source : PhonAndroid