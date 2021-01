2020 fut une année rude pour tous les acteurs du secteur des nouvelles technologies. Aussi bien en matière d’informatique, de services dématérialisés que de téléphonie. Et comme d’accoutumée, Samsung a connu une nouvelle année de diète, avec des ventes moribondes et des performances commerciales à la limite du risible. Et ses flagships n’ont pas vraiment la côte en ce moment. Du coup, le géant sud-coréen a décidé d’avancer le lancement de son haut de gamme 2021. Le Galaxy S21 sera officialisé le 14 janvier prochain et son design + sa grille tarifaire viennent de fuiter.

Galaxy S21 : un design revu par rapport aux S20

En effet à quelques jours seulement de l’annonce officielle des prochains Galaxy, des images officielles destinées à la campagne promotionnelle et de communication autour des Galaxy S21 ont fuité sur la toile.

Ainsi, on peut voir à quoi ressemble le prochain flagship de Samsung sous tous ses angles. Du coup, cela nous permet de remarquer quelques détails assez intéressants. Déjà au dos, on restera sur du verre brillant. Pas de verre mat comme sur l’iPhone donc. Mais ce qui est encore plus intéressant c’est le module photo dorsal qui est différent sur les deux modèles de S21.

En effet, tandis que l’un a seulement trois capteurs photo. L’autre (le plus haut de gamme) en dispose de 4 avec un énième trou qui semble-t-il abrite le capteur LiDAR ou un capteur analogue.

Notez enfin que le bloc photo est désormais rectangulaire. Et disposé sur le coin supérieur à droite, au dos du smartphone.

Et en ce qui concerne les prix ?

Les prix sont désormais connus eux aussi. Et il se murmure même que Samsung les aurait revu à la baisse. Histoire de vendre un peu plus de S21. L’an dernier les haut de gamme de la marque ont souffert de leur positionnement tarifaire trop premium.

Il est question de 729 euros pour le modèle de base. Soit 200 euros de moins que le S20 de base l’an dernier.

Source : PhonAndroid, PhonAndroid