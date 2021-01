Saga culte des années 2000, Le Seigneur des anneaux a disparu des écrans après son quatrième et dernier opus. Cependant, Amazon compte rebooter l’un des chefs d’oeuvre de l’univers tolkien. Une série Amazon autour du Seigneur des Anneaux est en préparation. Voici son synopsis.

Seigneur de Anneaux : le synopsis de sa série Amazon

« La prochaine série Amazon Studio porte à l’écran pour la première fois les légendes héroïques des fables du Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Cette épopée dramaturgique se déroule plusieurs milliers d’années avant les événements des livres de J.R.R. Tolkien Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. »

« L’intrigue emmènera les spectateurs dans une ère dans laquelle de grands pouvoirs se sont forgés, des royaumes ont avancé vers la gloire avant de tomber en ruines, des héros improbables ont été mis à l’épreuve, l’espoir suspendu à un fil plus fin que jamais, alors que les plus grand méchants qui soient jamais sortis de la plume de Tolkien menacent de plonger le monde dans les ténèbres.

La série, dont l’intrigue commence dans un temps de paix relative, suit un ensemble de personnages, aussi familiers que nouveaux, dans leur confrontation de la résurgence du Mal dans la Terre du Milieu. »

« Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale elfique de Lindon, en passant par le charme à couper le souffle du royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux contrées les plus éloignées de la carte, ces royaumes et personnages vont forger un héritage qui vivra bien après leur départ. »

A quand la sortie de cette série ?

Seul Amazon détient cette information pour l’instant. En effet, la série Le Seigneur des Anneaux ne sortira pas en salles. Il faudra pour la déguster, vous munir d’un abonnement Amazon Prime. Bien que l’épisode pilote soit déjà disponible, pour l’instant aucune date officielle de lancement de la série n’est communiquée par Amazon Studios.

