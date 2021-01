L’année ne fait que débuter et vous vous doutez déjà que pas mal de choses devraient changer d’ici à décembre 2021. Aussi bien en ce qui concerne le style et la mode, les sorties, les conseils pour hommes et mâles dominants. Tout comme cela sera également le cas pour les férus des nouvelles technologies qui devraient voir officialisés cette année de nouveaux produits. A l’image notamment d’Apple, qui prépare une année faste et pleine de rebondissements.

Sans plus tarder voici les produits que devraient lancer Apple en 2021. Tout en vous souhaitant une excellente année 2021 !

De nouveaux Mac Apple Silicon

Apple a introduit en 2020 ses premiers processeurs pour ordinateurs, de fabrication maison. Et ceux-ci ont fait forte impression au sein de la sphère tech, qui a notamment salué l’important gain de performances par rapport aux processeurs Intel et AMD par exemple.

En 2021, Apple devrait poursuivre sur cette lancée en introduisant de nouveaux appareils équipés des Apple Silicon.

Il est question cette année de MacBook Pro 16 pouces, iMac et même pourquoi pas un Mac Pro, sous M1.

iPhone SE Plus, 13 Mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max

Pour la première fois, Apple devrait franchir un cap en lançant jusqu’à 5 iPhone en une année simultanément. Il est question ici des remplaçants des 12 Mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Mais surtout d’une version plus grand format du SE lancé en 2020. Ce dernier modèle serait baptisé iPhone SE Plus.

iPad Pro OLED

Des rumeurs évoquent depuis des lustres le lancement des iPad Pro équipés d’écrans OLED ou mini-LED. Tout porte à croire que ce sera finalement pour le premier trimestre 2021. A en croire Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste de KGI Securities.

Apple Watch Series 7, Watch SE 2, AirPods

De nouveaux accessoires et appareils connectés seraient lancés par Apple durant l’année en cours. Notamment une nouvelle montre connectée Watch Series 7, une variante SE 2 et de nouveaux AirPods.

Source : iPhoneaddict