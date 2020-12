WhatsApp n’est plus à présenter, puisque cette application de messagerie instantanée est à ce jour la plus utilisée du monde aussi bien sur appareils mobiles que sur ordinateur. A mesure que les nouvelles versions s’accumulent des fonctionnalités inédites font surface. Comme c’est le cas aujourd’hui pour WhatsApp sur Mac/PC, qui gagne dans une mouture nouvelle, les appels audio et vidéo. Comme quoi le progrès n’est qu’une question de temps.

WhatsApp passe aux appels sur ordinateur

Après avoir longtemps réservé les appels audio et vidéo aux appareils mobiles que sont les smartphones et tablettes ou appareils nomades tels que l’iPod Touch, le groupe Facebook introduit une mise à jour de WhatsApp qui lui confère notamment la compatibilité d’avec les appels audio et vidéo sur ordinateur.

Orientée côté serveur, la mise à jour de l’application WhatsApp sur ordinateur apporte deux nouvelles icônes. L’une représentant un téléphone. Et l’autre une caméra. Nul doute s’il en avait encore que les deux fonctionnalités sont dans les starting-blocks.

De l’aveu même du porte-parole de la société, « WhatsApp travaille depuis environ deux ans sur la mise en place des appels sur WhatsApp Web / Desktop. »

Encore instables pour l’instant, ces deux fonctionnalités seront proposées à tout le monde dans les semaines à venir. Au travers notamment d’une mise à jour.

Un essai limité

Dans un premier temps tous les utilisateurs de WhatsApp n’auront pas droit à la nouvelle fonctionnalité sur Mac/PC. Seule une poignée d’utilisateurs choisis par le réseau social pourront la tester, afin de traquer d’éventuels bugs corrigés avant le déploiement de la prochaine mouture.

Du coup, ne vous précipitez pas à télécharger la prochaine version du client de messagerie instantanée sur votre ordinateur. Patientez tout simplement.

Source : PhonAndroid