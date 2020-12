Microsoft a frappé un grand coup en lançant en début d’année son propre service de jeu vidéo en streaming en ligne, xCloud. Alors encore à l’état de projet, la plateforme est pratiquement mature et prête à un lancement en bonne et due forme dans les jours à venir. Elle est déjà disponible sur certains appareils, sauf cependant sur ceux équipés d’iOS. Pour des raisons assez claire et évoquées plus bas. Cependant, Microsoft a trouvé le moyen de proposer xCloud sur iOS. On vous explique.

Apple ne joue pas avec son argent

Si vous êtes habitués aux produits Apple, cous savez sans doute qu’ils sont les plus fiables, mais aussi les plus coûteux. Et fonctionner dans l’écosystème d’Apple peut rapidement rallonger la facture.

Comme cela est notamment le cas au travers de l’App Store où la presque quasi-totalité des applications proposés, disposent d’un mode d’abonnement mensuel qu’il faut payer pour pouvoir en utiliser les fonctionnalités.

Du coup, fort de ce parterre d’éditeurs fortunés Apple a mis en place une marge ou une commission que les éditeurs devront payer, à chaque app vendue. Apple prélève en fait 30 % du prix de l’app.

Cependant, alors que Microsoft lance son xCloud, la plateforme possède des achats in-app qui, eux, ne peuvent être soumis à la taxe Apple.

Du coup, Apple conscient des deniers qui lui échapperaient en cas d’acceptation de xCloud en son sein, a préféré refuser d’autoriser Microsoft à proposer xCloud sur l’iOS.

Microsoft trouve un moyen

Conscient de l’important vivrier de joueurs qu’il aurait pu perdre du fait notamment de la non disponibilité de xCloud sur iOS, a décidé de contourner le problème. Voici la réponde de Microsoft :

” Au printemps 2021, nous franchirons une nouvelle étape pour atteindre toujours plus de joueuses et de joueurs du monde entier en rendant le cloud gaming via le Xbox Game Pass Ultimate accessible sur PC avec l’application Xbox et sur navigateur, ainsi que sur les appareils iOS, en passant par le navigateur Internet. En ouvrant la porte de l’écosystème Xbox à plus d’un milliard d’appareils, nous souhaitons créer une expérience accessible à tous les types de joueuses et de joueurs. Que l’on souhaite jouer à Minecraft Dungeons avec ses amis Xbox en utilisant les contrôles tactiles sur iPhone ou rejoindre un assaut dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière sur une tablette Surface Pro entre deux rendez-vous, ce sera possible.”

Source : iPhoneaddict