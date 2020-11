L’an prochain sera une année charnière pour l’humanité. Après avoir été fortement et brutalement touchée par le COVID-19, l’humanité devra se remettre en vivant à nouveau et surtout en consommant de la mode ! Du coup très chers messieurs, sans plus tarder voici les 7 tendances mode pour homme de l’année 2021 !

#5. Le look utilitaire à la rescousse

Le workwear comme on l’appelle sera de nouveau tendance l’an prochain et si vous en êtes fan ou friand, préparez votre carte bleue car de nombreuses marques comptent l’adopter et en faire une collection complète.

N’oubliez cependant pas qu’il ne s’adresse pas à tout le monde. Nous vous exposerons les codes de cet accoutrement dans les semaines à venir. Apprêtez-vous à épater vos collègues au bureau et les filles dans vos sorties.

#6. Les costumes des années 80

Les podiums des fashion weeks de l’an 2021 seront essentiellement emplis de modèles d’antan qui ont prouvé leur efficacité et leur prestance à habiller avec mesure, les hommes. Ainsi l’an prochain on devrait également voir revenir sur le devant de la scène les costumes des années 80.

Ainsi, coloré ou neutre, assorti ou même dépareillé, les costumes des 80’s seront de retour l’an prochain pour le plus grand plaisir des fans de ce genre.

#7. Les bermudas loose ou larges

Vous vous souvenez sans doute de la mode des baguys, qui a pris de cours le monde au début des années 2000. En effet venue tout droit des Etats-Unis, ces pantalons ont vite conquit le monde et connu des déclinaisons les unes plus folles que les autres. Ce qui a abouti à la création des bermudas loose, ou larges.

Ceux-ci sont en réalité des baguys à la base mais qu’on a taillé au niveau des genoux pour être portés comme de culottes ou bermudas. Cependant, certains marques en font réellement des comme ça, de vrais bermudas loose larges.