L’an prochain sera une année charnière pour l’humanité. Après avoir été fortement et brutalement touchée par le COVID-19, l’humanité devra se remettre en vivant à nouveau et surtout en consommant de la mode ! Du coup très chers messieurs, sans plus tarder voici les 7 tendances mode pour homme de l’année 2021 !

#1. Le jogging

Après plusieurs mois de confinement, vous aurez sans doute de vous pavaner au calme dans la rue, sans trop vous soucier de votre style. Pour cela, il existe un vêtement passe-partout : le jogging.

Et ça tombe bien car ce dernier fera son grand retour en 2021 auprès des particuliers. Restez à l’affût.

#2. Les carreaux sont de retour en force

Les carreaux sont indémodables. Et celui qui vous dira le contraire ne s’y connaît tout simplement pas en mode. En effet, c’est l’un des rares motifs a avoir perduré dans le temps sans prendre la moindre ride. Alors que d’autres motifs et modèles ou complexions de tissus, ont perdu du terrain.

Du coup, osez porter votre chemise à carreaux. De même que votre veste écossaise, ou votre kilt. Vous ferez des jaloux en 2021.

#3. Le trench coat oversize, le grand comeback

Les vestes de grande taille ont elles aussi connu leur âge d’or. Mais il est fort à parier qu’elles seront de nouveau à la mode en 2021.

En rouge, kaki, poudré, vert nuit ou même noir et bleu nuit, le trench coat oversize est plus que jamais sur le chemin du comback. A l’heure où pastel et compagnie, signent également leur grand comeback.

#4. Le pastel, comme une seconde vie

Les couleurs aussi vives et éclatantes que le pastel ont connu leur âge d’or. Et il faut dire qu’elles en ont pas mal habillé. Entre John Travolta et consort, ou Will Smith à ses débuts dans le cinéma. Cette couleur devrait être tendance en 2021, une année qui elle-même s’annonce très étincelante, sous le signe de la reprise de l’économie et de la remontée de la pente COVID-19.

N’hésitez du coup pas à pister quelques modèles que vous pourrez commander en pastel, pour le plus grand plaisir de ceux qui vous regardent dans la rue.