Un peu plus tôt dans l’année, Mercedes-Benz a officialisé sa nouvelle berline de luxe. Logiquement et naturellement de la Classe S, ce bolide n’avait d’égal que le nombre de zéros de son prix officiel. Cependant, puisque le géant allemand dispose d’une filiale grand luxe qui ne propose que les modèles ultimes premium de ses véhicules, on a droit cette fois-ci au Mercedes-Maybach Classe S 2021.

Il s’agit littéralement d’un palais roulant, dont le prix vous fera oublier le reconfinement.

Maybach ne mourra jamais

Depuis sa disparition en tant que marque à part entière en 2013, l’autre grand ponte de l’automobile Made in Germany, Maybach, continue de vivre au travers de modèles Mercedes-Maybach qui rappellent aisément le passé glorieux et premium de la marque à l’étoile.

Dans cette version 2021 de la Classe S, le Mercedes-Maybach le plus attendu de l’année aligne les cases positives et les zéros puisqu’il sera commercialisé à un peu moins de 250 000 euros. Rolls-Royce a du souci à se faire.

Un marché bien choisi

Quand on voit un tel niveau de finitions et même de prix, on sent clairement que le marché visé n’est ni l’Europe, ni l’Afrique. Mais bien l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, la Russie et dans une moindre mesure, la Chine.

Le grand luxe à l’honneur

Tous les standards du luxe sont respecté sur ce véhicule. Aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Usage de chrome un peu partout.

Notamment au niveau des baguettes, de la calandre ou du jonc de capot et même des jantes (ici proposées en 19, 20 et 21 pouces), sa peinture bi-colore dorée à 2 deux tons laisse peu de doutes à l’insigne Maybach qui supplante sa devanture.

5,5 mètres de long pour un empattement allongé de 18 cm font de cette berline l’ultime véhicule de riches à posséder.

Source : AutoNews