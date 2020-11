Dacia a longtemps teasé et son arrivée fracassante sur le marché des voitures électriques. Après des mois d’annonces et de pseudo-présentations, le Dacia Spring est enfin officiel. Et le moins qu’on puisse dire c’est que tout a été fait pour que ce véhicule soit le plus abordable possible, c’est LA révélation électrique de l’année. Le véhicule électrique le moins cher du monde et surtout l’un des modèles les plus intéressants du marché.

Une politique tarifaire axée sur l’agressivité

Il y a 20 ans à peine si l’on vous disait Dacia, ce nom ne vous aurait rien évoqué du tout. Et pour cause, la marque d’origine roumaine n’a jamais vraiment percé jusqu’à très récemment suite à son rachat par le groupe Renault.

Depuis lors Dacia est une filiale de Renault, qui s’est spécialisée dans la commercialisation de véhicules low-cost et aux tarifs ultra-compétitifs. Depuis lors Dacia nous pond des modèles assez intéressants qui chaque année cartonnent et font des millions de ventes.

Le Spring ne dérogera sans doute pas à la règle compte-tenu de son prix ultra-agressif d’entrée de 10 900 euros, prime à la conversion déduite.

Mais pour parvenir à un tel niveau de prix, Dacia a forcément du faire des concessions ici et là. Mais à la fin, rien de bien méchant.

Un SUV électrique et urbain, aux faux airs de Sandero

La force de Dacia est de pouvoir compter sur une même plateforme pour la quasi-totalité de ses modèles de véhicules. Du coup peu de R&D et à la fin la facture est moins salée pour le consommateur.

Dans cette Spring on retrouve un moteur électrique assez modeste de seulement 44 ch ou 33 kW. Il permettra de jouir de la route sans pour autant offrir des accélérations folles.

Cependant c’est sur le terrain de l’autonomie que les choses deviennent plus intéressantes avec 220 km au compteur. Une version plus haut de gamme étant prévue avec 300 km dans les jours à venir.

Source : VivreDemain