La fin d’année sera embouteillée pour les constructeurs de smartphones qui ont profité de la fenêtre permise entre deux phases et vagues de pandémie à coronavirus pour lancer une cascade de nouveaux produits. Dont de nouveaux smartphones. En effet, aussi bien OnePlus que Xiaomi ou même Apple et Samsung, sans oublier Huawei et très récemment Vivo, ont dévoilé de nouveaux appareils. Alors peu connu en Europe, Vivo débarque de plein fouet en France avec en porte-étendard un tonitruant X51 5G qui ne dit pas son nom.

Vivo X51 5G : la différence est nette

Samsung, Apple et Huawei sont certes les plus gros vendeurs en termes de volumes de smartphones écoulés chaque année, il n’en demeure pas moins que ces firmes n’innovent désormais plus réellement.

Elles se contentent de rebrander leurs appareils chaque année en y introduisant une fonctionnalité inédite qui en général ne l’est pas tellement. Et pour cause, l’innovation se cherche ailleurs désormais. Elle se cherche chez Vivo. Et d’ailleurs la marque vient de dévoiler son nouveau milieu de gamme aux prétentions de haut de gamme : le Vivo X51 5G.

Vivo X51 5G : que propose la bête sur le plan matériel ?

Dimensions : 158.5 x 72.8 x 8 mm

158.5 x 72.8 x 8 mm Poids : 181,5 g

181,5 g Processeur : Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G gravé en 7 nm – Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver)

Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G gravé en 7 nm – Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) GPU : puce graphique intégrée Adreno 620

RAM et stockage : 8 Go de mémoire vive + 256 Go de mémoire de stockage UFS 3.1 non extensible

8 Go de mémoire vive + 256 Go de mémoire de stockage UFS 3.1 non extensible Ecran : dalle AMOLED de 6,56 pouces au format 20 : 9 et définie en 2 376 x 1 080 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass 5 et dotée d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz + Always-on display, HDR10+

dalle AMOLED de 6,56 pouces au format 20 : 9 et définie en 2 376 x 1 080 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass 5 et dotée d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz + Always-on display, HDR10+ Batterie : 4 315 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 33W + recharge sans-fil

Capteur photo principal : quadruple capteur photo de 48 (f/1.6, 23mm – grand-angle) + 8 (f/3.4, 135mm – téléphoto) + 13 (v – portrait) + 8 (f/2.2, 120˚, 16mm – ultra-grand-angle) millions de pixels + HDR et Flash LED omnidirectionnel

quadruple capteur photo de 48 (f/1.6, 23mm – grand-angle) + 8 (f/3.4, 135mm – téléphoto) + 13 (v – portrait) + 8 (f/2.2, 120˚, 16mm – ultra-grand-angle) millions de pixels + HDR et Flash LED omnidirectionnel Capteur photo secondaire (selfies) : unique capteur photo de 32 millions de pixels

unique capteur photo de 32 millions de pixels Connectivité : Dual-SIM (nanoSIM), 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, port USB Type-C 3.1

Sécurité : capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran + reconnaissance faciale 2D

capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran + reconnaissance faciale 2D Système : Android 10 + surcouche Funtouch 10.0

Android 10 + surcouche Funtouch 10.0 Couleurs : Gris

Gris Prix : 780 euros

Source : Kulturegeek