En marge d’une keynote organisée le mardi 13 octobre dernier, Apple a levé le voile sur ses nouveaux smartphones. Pour la première fois de l’histoire, la Pomme nous a livré non pas deux ou trois mais quasiment quatre iPhone en une seule cuvée. De quoi faire couler beaucoup d’encre, alors que la question du prix des nouveaux iPhone brûle toutes les lèvres. Sans plus tarder, voici le condensé de ce que vous devez retenir sur les nouveaux iPhone d’Apple.

Quatre smartphones, iPhone 12 puissance 4

Les rumeurs évoquaient depuis de longs mois l’intention d’Apple de faire mouche sur chacune de ses catégories d’utilisateurs d’iPhone cette année. Ainsi, les amoureux d’écrans de petite taille, de taille moyenne et même de phablette sont gâtés avec ce quatuor qui ne dit pas son nom.

En fait si puisqu’il est composé des iPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12 et 12 Mini. Les deux premiers modèles sont le porte-étendard de la marque cette année. Tandis que les deux derniers sont en quelques sorte adressés aux petits budgets.

Quoi de vraiment neuf dans ces iPhone ?

Apple a fait du neuf avec du vieux. C’est clairement résumer la copie des iPhone 12, qui ont peu ou prou la gueule des iPhone 11 + quelques améliorations esthétiques qui feront la différence.

Notamment au niveau des tranches, qui arborent des barrettes rappelant aisément celles des iPhone 4S et iPad Pro de 2018 jusqu’à 201x. C’est l’un des atouts majeurs de ces appareils qui au passage gardent la même encoche XXL.

Du reste, on a droit à trois tailles d’écran : 6,7 pouces pour le 12 Pro Max. 6,1 pour les 12 Pro et 12, et même 5,4 pouces pour l’iPhone 12 Mini. Autant dire que tout le monde trouvera son compte dans cette jungle d’iPhone.

D’autant plus qu’une nouvelle couleur fait son apparition. Elle séduira les hommes en particulier, il s’agit du Bleu pacifique.

Et côté prix alors ?

iPhone 12 Mini

64 Go : 809 euros

128 Go : 859 euros

256 Go : 979 euros

iPhone 12

64 Go : 909 euros

128 Go : 959 euros

256 Go : 1 079 euros

iPhone 12 Pro

128 Go : 1 159 euros

256 Go : 1 279 euros

512 Go : 1 509 euros

iPhone 12 Pro Max

128 Go : 1 259 euros

256 Go : 1 379 euros

512 Go : 1 609 euros

Source : AppleiGeek