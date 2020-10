UnMec innove à nouveau en introduisant un article récurrent qui traitera des nouveautés annoncées par Netflix pour le mois à venir. Pour le compte du mois d’octobre 2020, voici du coup les nouveautés films, séries, dessins (ou films) animés et documentaires que Netflix a prévu de vous proposer officiellement.

Le coup de cœur d’UnMec en octobre 2020

Star Trek Discovery (Saison 3)

Les séries ajoutées en octobre 2020

Bom Dia Veronica – débarque le 1er octobre

– débarque le 1er octobre L’Empire Oktober Fest – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre Song Exploder – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre Emily in Paris – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre To the Lake – débarque le 7 octobre

– débarque le 7 octobre Deaf U : Le Campus en langue des signes – débarque le 9 octobre

– débarque le 9 octobre The Haunting of Bly manor – débarque le 9 octobre

– débarque le 9 octobre Stranger (saison 2) – débarque le 11 octobre

– débarque le 11 octobre Social Distance – débarque le 15 octobre

– débarque le 15 octobre La Révolution – débarque le 16 octobre

– débarque le 16 octobre Quelqu’un doit mourir – débarque le 16 octobre

– débarque le 16 octobre Star Trek : Discovery (saison 3) – débarque le 16 octobre

– débarque le 16 octobre Grand Army – débarque le 16 octobre

– débarque le 16 octobre Ma Maison rêvée – débarque le16 octobre

– débarque le16 octobre Mon prochain invité n’est plus à présenter (saison 3) – débarque le 21 octobre

– débarque le 21 octobre Toi, moi et elle (saison 5) – débarque le 22 octobre

– débarque le 22 octobre Move – débarque le 23 octobre

– débarque le 23 octobre La disparition de Soledad – débarque le 23 octobre

– débarque le 23 octobre Barbares – débarque le 23 octobre

– débarque le 23 octobre Un garçon convenable – débarque le 23 octobre

– débarque le 23 octobre Le jeu de la Dame – débarque le 23 octobre

– débarque le 23 octobre Suburra (saison 3) – débarque le 23 octobre

– débarque le 23 octobre Les tribulations culinaires de Phil (saison 4) – débarque le 30 octobre

– débarque le 30 octobre Blood of Zeus – débarque le 27 octobre

Les films ajoutés en octobre 2020

All because of You – débarque le 1er octobre

– débarque le 1er octobre Serious Men – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre Des Vampires Dans le Bronx – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre Les Liens maudits – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre Apprenti Papa – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre Oloture – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre Hubie Halloween – débarque le 7 octobre

– débarque le 7 octobre 40 ans, toujours dans le flow – débarque le 9 octobre

– débarque le 9 octobre Petit Guide de la chasseuse de monstres – débarque le 15 octobre

– débarque le 15 octobre Love like the falling rain – débarque le 15 octobre

– débarque le 15 octobre Les sept de Chicago – débarque le 16 octobre

– débarque le 16 octobre Rebecca – débarque le 21 octobre

– débarque le 21 octobre Kadaver – débarque le 22 octobre

– débarque le 22 octobre Voyage vers la lune – débarque le 23 octobre

– débarque le 23 octobre Nobody sleeps in the woods tonight – débarque le 28 octobre

– débarque le 28 octobre Holidate – débarque le 28 octobre

– débarque le 28 octobre Bronx – débarque le 30 octobre

– débarque le 30 octobre His House – débarque le 30 octobre

– débarque le 30 octobre Menendez : El dia del senor – débarque le 30 octobre

Les documentaires ajoutés en octobre 2020

Dick Jonhson is dead – débarque le 2 octobre

– débarque le 2 octobre David Attenborough : Une vie sur notre planète – débarque le 4 octobre

– débarque le 4 octobre Biflo & Oli : Presque Trop – débarque le 8 octobre

– débarque le 8 octobre Blackpink : Light up the sky – débarque le 14 octobre

– débarque le 14 octobre Tous avec Roona – débarque le 15 octobre

– débarque le 15 octobre Les enquêtes extraordinaires volume 2 – débarque le 19 octobre

– débarque le 19 octobre Guillermo Vilas : Un classement contesté – débarque le 27 octobre

– débarque le 27 octobre Les secrets de la tombe de Saqqarah – non communiqué

