UnMec évolue et vous propose pour la première fois son classement hebdomadaire des séries et films à visionner pour ce weekend. Ce premier billet fait partie d’un programme implémenté par la rédaction du site et qui vous proposera chaque semaine un récapitulatif des meilleurs films et séries à visionner durant le weekend.

Pour cette première édition, voici les contenus à privilégier pour le weekend du 5 au 7 septembre 2020.

Les meilleures séries

Au total on compte 6 séries très intéressantes à visionner ce weekend sur Netflix. Parmi lesquels un tout nouveau fraîchement sorti des studios de géant de la VOD. Il s’agit de la première saison de Le Jeune Wallander, qui ne dispose même pas encore de note IMDB. Voici la liste complète :

Le jeune Wallander

The Big Bang Theory (Saison 12)

Away

Trinkets (Saison 2)

Lucifer (saison 5 partie 2)

Les films Netflix à voir et à revoir ce weekend

Au total on compte 8 films très intéressants à visionner ce weekend sur Netflix. Parmi lesquels les quatre cultes de Jean-Luc Godard, A bout de souffle, Le Mépris, Alphaville et Détective. Ainsi que le dernier cru du géant Netflix, Project Power. Sa note IMDB parle assez. Voici la liste complète :

Je veux juste en finir

Les phénomènes

A bout de souffle

Le Mépris

Alphaville

Détective

Origines Secrètes

Project Power

Comment profiter de ces séries ?

Rien de plus simple pour profiter de ce catalogue que de posséder un ou des appareils compatibles, un compte Netflix, ainsi que de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Parmi les appareils compatibles pour visionner du contenu Netflix, on compte notamment les smartphones et tablettes iOS et Android, de même que le PC/Mac/Linux et même les télévisions connectées ou SmartTV.