Alors que les grands noms de l’automobile grand-public peinent encore à se lancer dans le marché des véhicules électriques, Jaguar dispose déjà d’un modèle dans son catalogue. Il s’agit du I-Pace. En effet lancé en 2018, ce SUV 100 % électrique et donc zéro émission a su convaincre les amateurs de puissance, les fans de voitures de luxe et fervents défenseurs de l’environnement.

Jaguar vient de renouveler son I-Pace dans une édition 2020 qui lui donne des airs de supercar à prix religieux. Rien que ça !

Jaguar I-Pace (2020), on prend les mêmes et on recommence

Le britannique Jaguar n’est pas habitué à faire dans la dentelle. Et son SUV fétiche le prouve assez. Introduit en 2018 dans un marché qui boudait l’électrique, le SUV zéro émission Jaguar I-Pace a su s’imposer avec des lignes racées exposant l’héritage de la marque au félin tropical.

Dans cette édition 2020 peu de changements ont été opérés sur l’aspect du véhicule. Seuls des détails permettent de faire la différence entre ce modèle nouveau et l’ancienne version.

Notamment au niveau de la garde au sol qui est légèrement remontée. Histoire de réellement donner un air de SUV au véhicule. En outre, on remarquera des luminaires plus fins et un hayon plongeant qui suit la fluence de la vitre arrière.

Jaguar I-Pace (2020) : sous le capot du félin

Dans cette version entrée de gamme de son SUV, Jaguar revendique 320 chevaux pour un couple de 500 Nm. Soit 80 chevaux et 200 Nm de couple en moins comparé à la version de 2018. Qui elle, était beaucoup plus premium.

Ce qui lui prodigue une accélération de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes seulement. Avec une vitesse maximale de 200 km/h. En outre il est question de 470 km d’autonomie grâce à un pack de batterie de 90 kWh.

Côté tarifs comptez 70 350 euros pour acquérir ce I-Pace de Jaguar qui pour rappel sera produit en édition limitée.

Source : AutoPlus