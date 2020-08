Vous avez toujours rêvé de porter une écharpe mais ne savez pas comment la nouer ? Ce n’est pas grave, car nous nous y intéressons aujourd’hui et voici les 4 manières de la porter avec élégance et panache !

Comment porter son écharpe ?

Tout comme votre allure ou votre chemise, l’écharpe se porte d’une certaine façon sinon, votre look risque de tomber à l’eau. Et à mesure qu’on s’achemine vers l’automne les écharpes seront bientôt de sortie. Du coup, voici les quatre manières de porter des écharpes :

#1. Le nœud parisien

Ainsi appelé surtout à l’étranger, ce noeud est effectivement originaire de Paris, dans les années 1800. Il consiste tout simplement à faire relier votre écharpe à ses deux extrémités, puis la prendre par le milieu. C’est en fait le porté d’écharpe de base, le classique que tout homme se doit de maîtriser.

Ce porté convient à un look casual. Soit un look soigné, mais non formel. Notamment pour un rencard, une sortie chic mais sans réelle protocole.

#2. Le drapé

Assez réputé aussi, ce porté consiste à prendre son écharpe à son milieu et la passer derrière son cou afin que les deux pans tombent de chaque côté de votre buste. C’est assez simple et nombreux sont ceux qui apprécieraient que ce porté soit plus complexe, mais l’élégance est avant tout la simplicité.

#3. L’enroulé

Assez confortable sans pour autant verser dans le désordre vestimentaire, l’enroulé est une manière de porter son écharpe qui conviendra à pas mal de jeunes. Elle consiste à enrouler l’écharpe une ou plusieurs fois autour de votre cou. Et puis c’est tout.

#4. Le sous-terrain

Sans doute la façon la plus élégante de porter une écharpe, le sous-terrain est également le porté le plus répandu dans la bourgeoisie ou l’aristocratie. Il consiste glisser l’écharpe à l’intérieur de votre chemise, puis à faire croiser les pans juste sous le cou.