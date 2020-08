Google se prépare à lancer Android 11 pour le grand public dans quelques jours. Alors qu’Android 10 n’est toujours pas bien implanté dans le décor du fait de la fragmentation de l’OS, quels sont les smartphones compatibles avec cette version de l’OS ? Voci la liste complète.

Asus

Asus 6Z

Asus ZenFone 5

Asus ZenFone 6 et 6z

Asus Zenfone 7

Asus ZenFone 5Z

Asus ZenFone 5 Lite (5Q)

Asus ZenFone Max (M2)

Asus ZenFone Max Pro (M2)

Asus ZenFone Max (M1)

Asus ZenFone Max Pro (M1)

Asus ROG Phone

Asus ROG Phone 2

Asus Zenfone 4 Pro

Asus Zenfone 4 ZE554KL

Asus Zenfone AR ZS571KL

Asus ZenFone Live (Go edition)

BlackBerry

BlackBerry KEY2

BlackBerry KEY2 LE

BlackBerry Evolve

BlackBerry Evolve X

Google

Pixel et Pixel XL

Pixel 2 et Pixel 2 XL

Pixel 3 et Pixel 3 XL

Pixel 3a et Pixel 3a XL

Pixel 4 et Pixel 4 XL

Pixel 4a

HTC

HTC U Ultra

HTC U11

HTC U11 Life

HTC U11+

HTC U11 EYEs

HTC U12+

LG

LG G7 ThinQ

LG G7 One

LG G7 Fit

LG G8 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V30S ThinQ

LG V30/V30+

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG Velvet

Motorola

One

One Power

One Vision

One Action

Moto E6

Moto P30

Moto Z4

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4 Android One

Moto X4

Moto G6

Moto G6 Plus

Moto G6 Play

Moto G7

Moto G7 Play

Moto G7 Power

Moto G7 Plus

Motorola Edge 5G

Nokia

Nokia 9 PureView

Nokia 8

Nokia 8.1

Nokia 8 Sirocco

Nokia 7

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.1

Nokia 2.2

Nokia 2.1

Nokia 1 Plus

Nokia 1

OnePlus

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

Razer

Razer Phone

Razer Phone 2

Realme

Realme 1

Realme 2 Pro

Realme 3 Pro

Realme 3

Realme 3i

Realme 5

Realme 5 Pro

Realme C1

Realme X

Realme XT

Samsung

Samsung Galaxy S10 Series (S10, S10+, S10e, S10 5G)

Samsung Galaxy S20 Series (S20, S20+, S20 Ultra)

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy A9 2018

Samsung Galaxy M10

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M30/30s

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung Galaxy A6 (2018)

Samsung Galaxy A6+ (2018)

Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A50 / A50s

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A30 / A30s

Samsung Galaxy A20 / A20e

Samsung Galaxy A10 / A10e / A10s

Samsung Galaxy A9 Star / Lite

Samsung Galaxy A8 Star / Lite

Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6+

Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J6/6+

Samsung Galaxy J4/4+

Samsung Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 / J5 / J3 (2018)

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A (2018, 2019)

Sony

Xperia 1

Xperia 1 II

Xperia 5

Xperia 10 Plus

Xperia 10

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia Ace

Xiaomi

Xiaomi Mi Mix 3 / Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 / Mi 8 Screen Fingerprint Edition / Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

Redmi Note 7 / Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 5 AI (Note 5 Pro)

Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2)

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Pocophone F1

Black Shark

Black Shark 2 / 2 Pro

Source : TechGuru