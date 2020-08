Il n’y a pas que Netflix dans la vie. Puisque Disney a lancé en avril dernier la plateforme Disney+, concurrente du géant américain du streaming en ligne. Au final, voici l’essentiel des séries, films et documentaires ajoutés dans son catalogue pour le compte du mois d’août 2020.

Disney+ : les séries ajoutées au catalogue en août 2020

La plateforme Disney+ signe un grand coup grâce notamment aux sorties nouvelles de séries inédites ou des reboot d’anciens succès de son vaste catalogue. Parmi les nouveautés introduites on compte notamment Once Upon A time :

Once Upon A time : les trois premières saisons

Alex & Co (saison 1 à 3) – sortie prévue le 7 août 2020

Mech-x4! (saison 1 à 2) – sortie prévue le 7 août 2020

Once upon a time (saison 1 à 3) – sortie prévue le 7 août 2020

Cool Attitude (saison 1) – sortie prévue le 14 août 2020

Les Green à Big City (saison 1 à 3) – sortie prévue le 21 août 2020

Gigantosaurus (saison 1) – sortie prévue le 28 août 2020

Disney+ : les films ajoutés au catalogue en août 2020

Là aussi, Disney+ nous surprend en adjoignant à son catalogue une série de films inédits qui vous feront passer une agréable semaine. De même qu’un excellent weekend, en supplémentation à Netflix :

Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore

Tick Tock Tale

Outre la liste proposée ci-dessus, Disney+ apporte de nouveaux court-métrages qui débarqueront dès ce mois d’août. Nous vous en proposons une liste compilée, qui se limite malheureusement à deux entrées :

À cheval – sortie prévue le 28 août 2020

Tick Tock Tale – sortie prévue le 28 août 2020

Disney+ : les documentaires ajoutés au catalogue en août 2020

Les OVNIS envahissent l’Europe

Disney+ a littéralement fait sauter son compteur de nouveaux documentaires en adressant rien que pour le mois d’août pas moins de 6 nouvelles sorties. Les voici récapitulées, rien que pour vous :

Big sur : Wild California – sortie prévue le 7 août 2020

Les OVNIS envahissent l’Europe – sortie prévue le 7 août 2020

L’Inde : terre de félins – sortie prévue le 14 août 2020

Les monstres du Jurassique – sortie prévue le 21 août 2020

En pleine nature avec Bear Grylls (saison 5) – sortie prévue le 28 août 2020

Destination Wild : Hawaï (saison 1) – sortie prévue le 28 août 2020

