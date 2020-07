Alors que Sony se prépare à lancer sa nouvelle console de jeu, aka la PlayStation 5, les éditeurs de jeux vidéos ont encore quelques sorties programmées sur la PS4 qu’ils se doivent d’honorer au risque de se voir sanctionnés par les consommateurs et joueurs. Du coup, en attendant la console tant attendue du monde du jeu vidéo, voici notre ultime classement des 10 meilleurs jeux survitaminés qui devraient débarquer dans les jours et semaines à venir sur PlayStation 4 !

#8. Star Wars : Squadrons (sortie le 2 octobre 2020)

Plus besoin là aussi de présenter Star Wars, une franchise qui génère du fric à tout va aussi bien au cinéma que sur console de jeu. Dernier opus à venir de Star Wars sur PS4, Squadrons propose des combats spatiaux avec à la clé une bonne dose d’adrénaline. Rien que ça !

La sortie est prévue pour le 2 octobre prochain. Et il se dit qu’un nouveau gameplay + de nouveaux personnages sont attendus pour cet opus nouveau et inédit.

#9. Outriders (sortie en décembre 2020)

Jeu de tir par excellence, Outriders devrait débarquer sur la PS4 dès décembre de cette année. A la clé un jeu sombre et nerveux, qui propose une expérience de tireur hors norme. Ce qui devrait faire plaisir à nombre de fans du style.

Le gameplay est assez simple : buter avec la plus grande violence et sauvagerie tous les humanoïdes que vous croiserez. Plus ce sera violent, mieux ce sera ! Voilà donc votre hiver comblé en tous points !

#10. Fifa 21 (sortie le 9 octobre 2020)

Meilleur jeu de simulation de footbal, Fifa s’agrémente d’une version 2021 dont la sortie est prévue pour le 9 octobre 2020. Au menu, pas de grandes nouveautés outre les évolutions côté maillots et personnages.

Source : Gentleman Moderne