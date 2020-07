Alors que Sony se prépare à lancer sa nouvelle console de jeu, aka la PlayStation 5, les éditeurs de jeux vidéos ont encore quelques sorties programmées sur la PS4 qu’ils se doivent d’honorer au risque de se voir sanctionnés par les consommateurs et joueurs. Du coup, en attendant la console tant attendue du monde du jeu vidéo, voici notre ultime classement des 10 meilleurs jeux survitaminés qui devraient débarquer dans les jours et semaines à venir sur PlayStation 4 !

#1. Ghost of Tsushima (sortie le 17 juillet)

Sans aucun doute le jeu le plus attendu de l’année, Ghost of Tsushima est surtout connu pour ses bande-annonces badass et limite survitaminées. Raison pour laquelle nous en parlons ici. Son gameplay semble prometteur, mettant le jeu aux commandes d’un personnage évoluant dans les japon impérial des années 1274. Voici d’ailleurs sa denrière bande-annonce XXL :

Le jeu met dans la peau de Jin. Un samouraï qui sillonne le Japon. N’hésitant pas à se transformer en ombre afin de faire fuir les mongols venus envahir férocement son pays. L’idée est d’éviter un nouveau bain de sang au Japon grâce à des pouvoirs magiques que vous possédez !

Sa sortie était prévue le 17 juillet, et elle a été repoussée à fin août pour des raisons évidentes. Notamment liées à la crise du COVID-19 et les retards astronomiques pris par toutes les couches économiques.

#2. Cyberpunk 2077 (sortie le 19 novembre)

Voilà là aussi le second jeu le plus attendu de l’année. Et pas besoin de présenter Cyberpunk 2077, dont les bande-annonces sont nombreuses à sortir ces derniers temps. Initialement prévu pour avril dernier, puis repoussé à septembre, Cyberpunk 2077 devrait finalement débarquer dans nos consoles le 19 novembre prochain. Merci au coronavirus !

Dans l’absolu il s’agit d’un jeu de type FPS. Il s’agit d’un jeu signé Rockstar qui projette dans un monde futuriste et dystopique où la technologie a pris le dessus sur l’humanité. Tout le monde à la Rédaction a hâte de découvrir ce violent et badass opus émanant des studios à qui l’on doit notamment le jeu The Witcher.

