Bentley ça vous parle ? Si oui, vous savez sans aucun doute qu’il s’agit d’un constructeur automobile britannique grand luxe, dont les véhicules sont écoulés en milliers d’exemplaires et à plus de 100 000 euros l’unité. Et bien Bentley s’essaie depuis quatre ans maintenant aux SUV, qui comme vous le savez, ont le vent en poupe. Pour le compte de l’année 2020, le Bentley Bentayga, le SUV du britannique, s’offre une petite cure de jouvence entre autres améliorations sous le capot.

Bentley Bentayge : un design typiquement masculin

Pas besoin de chercher longtemps pour comprendre que le Bentayga est un véhicule typiquement masculin. Ailerons musclés et calandre biseautée, on sent bien le travail accompli par Bentley pour garder au top son SUV concurrent des Lamborghini Urus et Rolls-Royce Cullinan.

A l’arrière on retrouve des pots de phare améliorés et bénéficiant de plus de style et de finesse. Ils sont désormais ovales et bénéficient de feux LEDs. Le véhicule gagne en outre 20 mm vers l’arrière. Du coup les roues seront désormais disposées au sein même des arches. Sans plus dépasser.

Enfin à l’avant, le bouclier gagne en agressivité et sportivité. C’est tout bonnement un régal pour les yeux. Et en jetant un coup d’oeil distant du véhicule, on a vraiment l’impression d’avoir face à soi une panthère ou un tigre.

Bentley Bentayga : de la testostérone sous le capot

Le Bentayga est propulsé par un moteur thermique de base. Une version hybride est prévue pour les mois à venir. En effet, le modèle de base embarque un moteur de 4,0 litres biturbo essence. Celui-ci écrase 550 chevaux de puissance combiné à 770 Nm.

De quoi propulser le bâtiment roulant de 2,5 tonnes de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes seulement. Avec une vitesse de pointe de 290 km/h !