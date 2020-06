UnMec innove à nouveau en introduisant un article récurrent qui traitera des nouveautés annoncées par Netflix pour le mois à venir. Pour le compte du mois de juillet 2020, voici du coup les nouveautés films, séries, dessins (ou films) animés et documentaires que Netflix a prévu de vous proposer officiellement.

Les séries ajoutées en juillet 2020

iZombie saison 4 : débarque le 1er juillet 2020

Teen Titans Go! : débarque le 1er juillet 2020

Warrior Nun saison 1 : débarque le 2 juillet 2020

Mystic pop-up bar : débarque le 2 juillet 2020

Les demoiselles du téléphone saison 5 partie 2 : débarque le 3 juillet 2020

Ju-On-Origins : débarque le 3 juillet 2020

Les Baby-sitters : débarque le 3 juillet 2020

The Underclass : débarque le 5 juillet 2020

Suits saison 8 partie 1 : débarque le 6 juillet 2020

Stateless : débarque le 8 juillet 2020

Le protecteur d’Istanbul saison 4 : débarque le 9 juillet 2020

Dating Around Brésil saison 1 : débarque le 9 juillet 2020

Cursed saison 1 : débarque le 17 juillet 2020

How to Sell Drugs Online (Fast) saison 2 : débarque le 21 juillet 2020

Good Girls saison 3 : débarque le 26 Juillet 2020

The Umbrella Academy saison 2 : débarque le 31 juillet 2020

Les films ajoutés en juillet 2020

A l’épreuve des balles : débarque le 1er juillet 2020

Le concert : débarque le 1er juillet 2020

BNA (anime) : débarque le 1er juillet 2020

Adú : débarque le 1er juillet 2020

Sagan : débarque le 1er juillet 2020

Gran Torino : débarque le 1er juillet 2020

Sous le soleil de Riccione : débarque le 1er juillet 2020

Dis-lui oui ! : débarque le 1er juillet 2020

Mickey Blue Eyes : débarque le 1er juillet 2020

Vendredi 13 : chapitre 3 : débarque le 1er juillet 2020

Desperad@s : débarque le 3 juillet 2020

Mom : débarque le 6 juillet 2020

The book of Henry : débarque le 6 juillet 2020

La Submersion du Japon (Japan Sinks) : débarque le 9 juillet 2020

The Old Guard : débarque le 9 juillet 2020

Violet Evergarden : Éternité et la poupée de souvenirs automatiques : débarque le 15 juillet 2020

Rencontre fatale : débarque le 16 juillet 2020

Une offrande à la tempête : débarque le 24 juillet 2020

Les documentaires ajoutés en juillet 2020

Les enquêtes extraordinaires : débarque le 1er juillet 2020

