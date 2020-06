A peine 1 mois après le début du déconfinement, Samsung enfonce le clou en reprenant de plus belle avec les officialisations de smartphones. Il n’est ici pas question d’un énième Galaxy S ou Note, mais d’un Samsung Galaxy A51 5G qui outre un look inédit, gagne le support 5G entre autres évolutions très bien venues. Le tout pour un prix assez doux qui pourrait en faire la référence du milieu de gamme premium. Sans plus tarder, voici tout ce qu’il faut savoir du nouveau Galaxy A51 du géant sud-coréen.

Samsung Galaxy A51 5G : pas de bouleversement en apparence

Vous n’êtes pas sans savoir que Samsung a déjà dévoilé un Galaxy A51. Seulement, ce modèle ressemblait comme deux gouttes d’eau au Galaxy A50 introduit l’an dernier et pêchait au niveau de sa fiche technique. Pour cette version remixée du A51, Samsung a mis les petits plats dans les grands.

Ecran Infinity O, module photo rectangulaire à l’arrière, écran vraiment quasiment sans aucune bordure et rayures incrustées dans le verre de la coque au dos. Le cocktail est réellement bluffant et agréable à admirer, surtout sous la lumière du jour !

Samsung Galaxy A51 5G : la fiche technique

Dimensions : 158.9 x 73.6 x 8.7 mm

158.9 x 73.6 x 8.7 mm Poids : 187 g

187 g Processeur : Exynos 980 gravé en 8 nm Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A77 & 6×1.8 GHz Cortex A55)

Exynos 980 gravé en 8 nm Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A77 & 6×1.8 GHz Cortex A55) GPU : Mali-G76 MP5

Mali-G76 MP5 RAM et stockage : 6/8 Go de mémoire vive + 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To

6/8 Go de mémoire vive + 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To Ecran : dalles Super AMOLED de 6,5 pouces au format 20 : 9 et définie en 2 400 x 1 080 pixels

Batterie : 4 500 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 25 W

4 500 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 25 W Capteur photo principal : quadruple capteur photo de 48 + 12 + 5 + 5 millions de pixels + HDR et Flash LED omnidirectionnel

quadruple capteur photo de 48 + 12 + 5 + 5 millions de pixels + HDR et Flash LED omnidirectionnel Capteur photo secondaire (selfies) : unique capteur photo de 32 millions de pixels

unique capteur photo de 32 millions de pixels Connectivité : Dual-SIM, 4G LTE, /4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, port USB Type-C 3.1

Dual-SIM, 4G LTE, /4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, port USB Type-C 3.1 Sécurité : capteur d’empreintes digitales sous l’écran + reconnaissance faciale 2D

capteur d’empreintes digitales sous l’écran + reconnaissance faciale 2D Système : Android 9.0 Pie + surcouche OneUI 2.0 de Samsung

Source : TechGuru