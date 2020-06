UnMec évolue et vous propose pour la première fois son classement hebdomadaire des séries et films à visionner pour ce weekend. Ce premier billet fait partie d’un programme implémenté par la rédaction du site et qui vous proposera chaque semaine un récapitulatif des meilleurs films et séries à visionner durant le weekend.

Pour cette première édition, voici les contenus à privilégier pour le weekend du 19 au 21 juin 2020.

Les meilleures séries

Au total on compte 6 séries très intéressantes à visionner ce weekend sur Netflix. Parmi lesquels un tout nouveau fraîchement sorti des studios de géant de la VOD. Il s’agit de Rupture fatale, qui ne dispose même pas encore de note IMDB. Voici la liste complète :

Space Force (la saison 1)

Dynastie, saison 3

Control Z – saison 1

White Lines – saison 1

Dead to Me – saison 2

Les films Netflix à voir et à revoir ce weekend

Au total on compte 4 films très intéressants à visionner ce weekend sur Netflix. Parmi lesquels un tout très ancien et classique Mission Impossible : Protocole Fantôme, où Tom Cruise fait le matin pour sauver la planète d’une vague sans précédent de souffrance. Sa note IMDB parle assez. Voici la liste complète :

The last days of american crime

The Lovebirds

Mission Impossible Protocole Fantôme

Get Out

Premier contact

Comment profiter de ces séries ?

Rien de plus simple pour profiter de ce catalogue que de posséder un ou des appareils compatibles, un compte Netflix, ainsi que de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Parmi les appareils compatibles pour visionner du contenu Netflix, on compte notamment les smartphones et tablettes iOS et Android, de même que le PC/Mac/Linux et même les télévisions connectées ou SmartTV. Les offres des deux services s’adressent à une catégorie différente de consommateurs. Cependant voici l’essentiel à savoir au sujet du prix de l’abonnement à Netflix :

Source : PhonAndroid