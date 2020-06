Le coronavirus aura refroidi les ardeurs de nombre de potentiels acheteurs, qui ont dû se confiner avec leurs envies de changement côté smartphone. Du coup, le déconfinement acté, quels sont les smartphones que nous vous recommandons ? Voici le classement officiel des 10 téléphones intelligents sous Android les plus puissants du mois de mai 2020. Beaucoup de surprises vous y attendent. Notamment côté marques + prix.

Les 10 smartphones les plus puissants de mai

Comme vous auriez pu vous y attendre, ce classement est officiellement constitué essentiellement de smartphones chinois. Ou plus exactement de marques chinoises. On y trouve de tout, mais surtout de l’OPPO, la marque étant en forme en ce moment. Sans plus tarder, voici notre classement :

OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 OPPO Ace2 iQOO Neo3 Redmim K30 Pro iQOO 3 Realme X50 Pro 5G Vivo NEX 3S 5G

Vous aurez remarqué que seules 8 références apparaissent dans notre classement. Ceci est dû au fait que les deux smartphones manquants, sont non disponibles sur le marché international. Seuls les chinois y ont droit.

En outre, vous remarquerez également aisément que les marques détenues par le groupe BBK Electronics sont les plus fortement représentées. Soit OPPO et Vivo. Seul Xiaomi s’immisce dans un classement qui est épuré des marques traditionnelles que sont Samsung et Apple.

Les milieux de gamme ne sont pas en reste

Pour espérer voir apparaître les noms de marques qu’on maîtrise mieux il faut se tourner vers le classement des milieux de gamme. Où les smartphones Huawei occupent la seconde position. Voici le classement entier :

OPPO Reno 3 5G Huawei Nova 7 Huawei 30S Huawei Nova 7 SE OPPO Reno 3 Pro 5G Vivo X30 5GRedmi K30 5G

Là aussi trois références ont été volontairement retirées du classement, car non commercialisées au-delà des frontières de la Chine. Et sinon, lequel de ces smartphones comptez-vous acheter prochainement ?

Nous vous recommandons du coup de flirter avec nos confrères de TechGuru afin d’en savoir plus sur chacun des modèles ici répertoriés !

Source : PhonAndroid