Toyota Highlander : le SUV préféré des hommes se dote d’une version hybride !

Toyota est certes en difficultés financières, mais la firme détient pas mal d’actifs et de records à son actif. Dont notamment celui décerné au Highlander, son SUV aux airs baroudeurs qui est le SUV pour homme le plus commercialisé en France. Ce succès s’explique notamment par plusieurs éléments clés qui en font un excellent compromis entre consommation et coût d’entretien. Le Toyota Highlander vient de se doter d’une version hybride. On présuppose le lancement prochain d’une version zéro émission !

Le Toyota Highlander, la grosse surprise de 2020

Si vous ne connaissez pas le Toyota Highlander, faites juste un tour dans la rue et en moins de 5 minutes vous tomberez dessus à coup sûr.

Ce SUV est assez racé, dynamique et aux airs de véhicule américain. On pourrait même lui coller l’étiquette d’avorton raté d’un Chevrolet Blazer, si ce n’eut été le logo du constructeur nippon flanqué sur sa calandre et sa portière arrière.

Pour cette année 2020, Toyota introduit la quatrième génération de Highlander, qui devrait sur surprise trouver son public. Plus moderne au style légèrement léché, le Highlander garde les éléments qui ont fait son succès. Notamment ses ailes et son gabarit. Son intérieur a lui aussi été relativement bien travaillé, pour épouser notamment les goûts de l’heure. Nous vous laissons juger :

Agressif, expressif, connecté et moderne. Telles sont les qualités du Toyota Highlander 2021, présenté il y a quelques jours à peine. Avec ses 5 mètres de long difficile de lui retirer ses attributs. Pourtant c’est bien le fait que Toyota ait amorcé une modernisation de sa motorisation qui nous intéresse ici.

Un Highlander hybride ? De la folie

Dorénavant, il faudra compter sur le Highlander en version hybride uniquement. Car Toyota voudrait faire passer un message clair : la taille d’un SUV n’est pas proportionnelle à son niveau de pollution. Du coup, fini la version purement essence du Highlander.

Bien que désormais officiel, le Highlander ne dispose à ce jour pas de prix officiel recommandé. Nous vous tiendrons informés en temps et heure voulus.

Source : Mascu