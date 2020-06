UnMec innove à nouveau en introduisant un article récurrent qui traitera des nouveautés annoncées par Netflix pour le mois à venir. Pour le compte du mois de juin 2020, voici du coup les nouveautés films, séries, dessins (ou films) animés et documentaires que Netflix a prévu de lancer.

Les séries ajoutées en juin 2020

Supergirl, saison 4 — dès le 1er juin

La Fête à la maison, saison « des adieux » — dès le 2 juin

13 Reasons Why, saison 4 — dès le 5 juin

Queer Eye, saison 5 — dès le 5 juin

The Politician, saison 2 — dès le 19 juin

Rick and Morty, saison 4 — dès le 16 juin

Les films ajoutés en juin 2020

Grease — dès le 1er juin

Vanilla Sky — dès le 1er juin

Da 5 Bloods : Frères de sang – dès le 12 juin

Cinquante nuances plus sombres — dès le 13 juin

Merci Patron ! — dès le 24 juin

Le Grinch — dès le 30 juin

Scarface — dès le 30 juin

Les documentaires ajoutés en juin 2020

Babies, partie 2 — dès le 19 juin

Père et soldat — dès le 19 juin

Team USA : scandale dans le monde de la gymnastique — dès le 24 juin

Sport d’ailleurs — dès le 26 juin

Source : PhonAndroid