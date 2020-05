Dans une société où l’image vaut son pesant d’or et dans laquelle ne sont réellement pris pour exemple que ceux qui savent se vêtir, il est important comme vous vous en douter de mettre tous les atouts apparents de votre côté. Voici du coup LE secret qui fera à coup sûr toute la différence, entre vous portant une chemise et vous porté par une chemise. Sans plus tarder, voici tous les 5 secrets !

Le premier secret, la coupe de la chemise

Une chemise ne se porte pas n’importe comment. Vous devez le savoir. Et c’est bien souvent cela qui induit pas mal d’hommes en erreur, quand il s’agit de choisir une nouvelle chemise en boutique.

Pourtant le premier secret réside dans la coupe de ladite chemise. Pour y aller franco, sachez qu’il existe généralement deux coupes de chemises. La coupe droite et la coupe ajustée. Tandis que la coupe droite ou coupe traditionnelle met son porteur à l’aise, cette coupe est tout sauf glamour et tendance. En effet, elle favorise l’effet parachute au niveau des hanches. Ce qui est vous en conviendrez, disgracieux.

La coupe ajustée est plus à la mode, puisqu’elle résulte justement d’un ajustage de la chemise à la morphologie de son porteur. On parle en général de coupe slim ou prête du corps. Pour passer le cousin de Brad Pitt, voici la coupe de chemise à définitivement adopter.

Comment bien choisir la coupe de sa chemise ?

Le choix d’une chemise dépend de la couleur, de la matière utilisée pour sa confection, et bien évidemment de votre morphologie.

Cependant en partant du principe que vous souhaitez être tendance en tous temps, nous vous recommanderons de choisir entre la regular fit et la slim fit. Toutes deux sont de coupe ajustée et épouseront vos formes. Attention cependant, de choisir la bonne taille. Au risque au cas contraire, de ressembler à un sac bien trop serré.