Hier matin, comme nous l’apprennent nos confrères de TechGuru, Apple a mis en ligne dans la base de données de benchmarks une liste des composants d’une machine portable assez intrigante, que l’on a supposé être le tout nouveau MacBook Pro 13 pouces. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour en avoir le cœur net puisqu’en soirée pour qu’Apple dévoile ladite machine. Le MacBook Pro 13 pouces (2020). Au menu beaucoup de nouveautés, et des améliorations.

MacBook Pro 13 pouces (2020): les nouveautés

Au rang des nouveautés, on parlera avant tout et logiquement du tout nouveau clavier du MacBook Pro 13 pouces (2020). Ou plus exactement l’ancien nouveau clavier, puisque la machine passe du clavier en papillon à celui en ciseaux. Le clavier papillon n’a pas trouvé son auditoire et personne n’en veut pour des raisons multiples. Apple n’avait donc autre choix que de rebrousser chemin.

La seconde nouveauté n’est autre que la compatibilité de cet appareil avec les écrans externes de 6K, dotés d’une définition au maximum de 6 016 × 3 384 pixels et rafraîchis en 60 Hz.

MacBook pro 13 pouces (2020) : les améliorations

La première amélioration concerne le processeur. Pour la première fois Apple s’arrime d’emblée sur les derniers modèles d’Intel. Les Core i5 et i7 de 10e génération sont à l’honneur sur un ordinateur qui est désormais en mesure d’accueillir jusqu’à 32 Go de mémoire vive et 4 To de stockage interne. Une grosse révolution qui a pris du temps pour se dessiner.

Pour information, ces processeurs inédits sont accompagnés de 6 Mo/8Mo de mémoire cache N3 partagée. Du reste on nage sur des déjà connus, notamment quatre ports Thunderbolt 3 au maximum ou l’abandon définitif du stockage de base de 128 Go au profit de celui de 256 Go.

Fort heureusement, le prix de la bête ne s’en voit pas impacté dans la mesure où le tout dernier MacBook Pro 13 pouces (2020) démarre à 1 499 euros. Une belle somme pour une belle machine !

