Vous l’ignoriez sans doute, mais la marque automobile espagnole Seat appartient en fait au groupe automobile allemand Volkswagen. Du coup, logique que les modèles des différentes marques dudit groupe aient des traits de ressemblance, qu’une Seat Leon ressemble un tout petit peu à une Golf ou une Fabia. Ceci étant dit, nous vous proposons sans plus tarder la prise en main rapide du Seat Leon (2020).

Seat Leon (2020) ou la Golf en mieux et plus belle

Depuis le lancement du modèle par Seat en 1999, la Leon est une success story comme en connaît peu dans l’industrie automobile. Depuis lors le look agressif et sportif futuriste de la citadine espagnole a été conservé, amélioré et adapté aux exigences de l’ère.

Ce qui explique du coup pourquoi on a droit sur ce modèle 2020 à des évolutions assez minimes, mais efficaces. Notamment un avant plongeant sur des pots de phare assez fins, larges et anguleux. Sans compter bien-sûr les luminaires arrières qui ont tout d’une sportive allemande, à s’y méprendre.

Le plus gros du travail a cependant été effectué à l’intérieur, où Seat a fait étalage de son expérience en la matière. On quitte d’un habitacle austère à un plus vivant serti de panneaux de plastique plus généreux et surtout des commandes au goût du jour. On se croirait dans un cockpit d’avion moyen courrier.

Sous le capot

Une prise en main automobile ne saurait se terminer sans un passage en revue des points forts de la motorisation. La Leon (2020) de Seat propose sous sa jupette pas moins de 5 motorisations différentes. Allant du 3 cylindres 1.0 de 90 et 110ch au 4 cylindres 1.5 de 130 et 150ch en essence. Ou les 2.0 TDI de 115 ch et 190 ch en diesel.

Une version hybride rechargeable de la Leon (2020) de Seat est également prévue. Même si en toute honnêteté nous avions espéré que comme VW et sa Golf, Seat songe à pondre enfin, une Leon 100 % électrique.

Source : Neozone