La filiale low-cost de Xiaomi, Realme, vient de dévoiler un nouveau smartphone. Il s’agit du X50m 5G. Outre ses spécifications de très haute facture, c’est surtout le prix auquel Realme propose son terminal qui en fait l’une des valeurs sûres de 2020. Voici du coup le smartphone 5G le moins onéreux du marché, selon Realme de Xiaomi.

QUID de l’apparence du Realme X50m 5G ?

Xiaomi n’a pas fait dans la dentelle ces dernières années en matière de design. Au point où la firme est devenue une référence dans le milieu et sert même de modèle à certains constructeurs de smartphones.

Realme X50m 5G : la fiche technique complète

Dimensions : 163.8 x 75.8 x 8.9 mm

: 163.8 x 75.8 x 8.9 mm Poids : 194 g

: 194 g Processeur : CPU Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G gravé en 7 nm + 8 cœurs (1 x Kryo 475 Prime + 1 x Kryo 475 Gold + 6 x Kryo 475 Silver) cadencés à 2.4 GHz

: CPU Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G gravé en 7 nm + 8 cœurs (1 x Kryo 475 Prime + 1 x Kryo 475 Gold + 6 x Kryo 475 Silver) cadencés à 2.4 GHz GPU : Adreno 620

: Adreno 620 RAM + Stockage : 6/8 Go de RAM + 128 Go de stockage interne de type UFS 2.1 et non extensible

+ : 6/8 Go de RAM + 128 Go de stockage interne de type UFS 2.1 et non extensible Ecran : dalle tactile super capacitive de type IPS LCD de 6,57 pouces définie en 2 400 x 1 080 pixels selon un ratio 20 : 9 pour un encombrement de 84.8 % de la façade et une densité de 399 ppp. HDR10+ et avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Batterie : 4 200 mAh + fonction de recharge rapide 30W (pas de recharge sans-fil)

: 4 200 mAh + fonction de recharge rapide 30W (pas de recharge sans-fil) Appareil photo principal : quadruple capteur photo de 48 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.9) + 8 (grand-angle) + 2 (téléphoto) millions de pixels + 2 (téléphoto) millions de pixels + HDR + Panorama, mais pas de capteur capteur ToF 3D

: quadruple capteur photo de 48 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.9) + 8 (grand-angle) + 2 (téléphoto) millions de pixels + 2 (téléphoto) millions de pixels + HDR + Panorama, mais pas de capteur capteur ToF 3D Appareil photo secondaire : double capteur photo de 16 +2 millions de pixels ouvrant à f/2.4 et f/2.0 + capture vidéo en 1080p à 60 ips

: double capteur photo de 16 +2 millions de pixels ouvrant à f/2.4 et f/2.0 + capture vidéo en 1080p à 60 ips Connectivité : 5G/4G, USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS, capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil

: 5G/4G, USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS, capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil Système : Android 10.0 + Realme UI

Realme X50m 5G : question de prix ?

Comme on en a l’habitude avec Realme et Xiaomi, le X50m 5G est un smartphone hautement abordable, pour ce qu’il propose côté fiche technique. Lancé à seulement 2 000 yuans, soit l’équivalent de 262 euros en conversion brute, il se négocie même à 149 euros via une ODR (offre de remboursement).

Source : GSMArena