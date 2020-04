Il n’y a pas qu’Apple et Samsung dans la vie. D’autres marques existent et proposent des smartphones parfois de meilleure facture, pour un prix dérisoire. C’est ce marché de niche qu’a adopté Honor avec son 20e qui casse réellement les prix à tous les niveaux et au grand dam de toute la concurrence. Sans plus tarder voici notre rapide prise en main du Honor 20e.

Honor 20e : la fiche technique complète

Dimensions : 154.8 x 73.6 x 8 mm

: 154.8 x 73.6 x 8 mm Poids : 164 g

: 164 g Processeur : HiSilicon Kirin 710F gravé en 12 nm + 8 cœurs (4 x Cortex-A73 + 4 x Cortex-A53) cadencés à 2.2 GHz

: HiSilicon Kirin 710F gravé en 12 nm + 8 cœurs (4 x Cortex-A73 + 4 x Cortex-A53) cadencés à 2.2 GHz GPU : Mali-G51 MP4

: Mali-G51 MP4 RAM + Stockage : 4 Go de RAM + 64 Go de stockage interne de type eMMC 5.1 et extensible par le biais du slot Nano-SD jusqu’à 256 Go

+ : 4 Go de RAM + 64 Go de stockage interne de type eMMC 5.1 et extensible par le biais du slot Nano-SD jusqu’à 256 Go Ecran : dalle tactile super capacitive de type IPS LCD de 6,21 pouces définie en 2 340 x 1 080 Pixels selon un ratio 19.5 : 9 pour un encombrement de 83,1 % de la façade et une densité de 415 ppp. HDR10+ et avec fréquence de rafraîchissement de 65 Hz

Batterie : 3 400 mAh + fonction de recharge rapide 15W + prise micro-USB 2.0

: 3 400 mAh + fonction de recharge rapide 15W + prise micro-USB 2.0 Appareil photo principal : triple capteur photo de 24 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.9) + 8 (grand-angle) + 2 (téléphoto) millions de pixels + HDR + Panorama, mais pas de capteur capteur ToF 3D

: triple capteur photo de 24 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.9) + 8 (grand-angle) + 2 (téléphoto) millions de pixels + HDR + Panorama, mais pas de capteur capteur ToF 3D Appareil photo secondaire : unique capteur photo de 8 millions de pixels ouvrant à f/2.2 + capture vidéo en 1080p à 60 ips

: unique capteur photo de 8 millions de pixels ouvrant à f/2.2 + capture vidéo en 1080p à 60 ips Connectivité : 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS, capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil

: 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS, capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil Système : Android 9 Pie (AOSP) + EMUI 9.1 mais sans les services Google

Honor 20e : question de prix ?

Honor est une marque qui a fait du low-cost son marché de niche. Et cette philosophie est toujours plus vérifiable avec le 20e que vient de dévoiler la marque. Ce dernier ne coûte que 179 euros. De plus, une offre de remboursement permet en ce moment de bénéficier de 30 euros de réduction supplémentaires, ce qui fait passer le tarif du smartphone à 149 euros. Jusqu’à fin juin ceci étant.

Source : GSMArena