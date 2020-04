Les amateurs de voitures sportives sont férus de marques telles que Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Lotus, Corvette, mais également des pontes tels que Porsche. Le constructeur allemand propriété du groupe Volkswagen vient de dévoiler la version 2020 de sa 911 Turbo S. Sous le capot de l’animal, on retrouve notamment 650 chevaux de puissance brute. Entre autres aménagements esthétiques, qui ont cependant conservé l’apparence atemporelle de la 911. Voici notre édito express sur la nouvelle Porsche 911 Turbo S (2020).

Pas de gros travaux en matière d’apparence

Difficile pour les designers de Porsche de proposer un nouveau modèle de 911 Turbo S sans dénaturer justement l’apparence de l’une des voitures de sport grand-public les plus populaires de l’histoire de l’automobile.

Et le pari a été réussi haut la main par ces designers, qui sont parvenus à faire du neuf avec du vieux. On retrouve donc à l’avant le design caractéristique des modèles Porsche. Soit une des phares ronds jaillissant du châssis, des prises d’air XXL et le capot plongeant qui est frappé du logo Porsche. La grosse nouveauté cependant, c’est à l’arrière.

On y retrouve des luminaires plus fins et mieux travaillés. Sans pour autant dénaturer là non plus l’essence même du design Porsche.

De gros changements sous le capot

D’entrée de jeu, nous préférons vous dire que le modèle 2020 du Porsche 911 Turbo S est tout sauf un véhicule d’ado.

On retrouve en effet 70 chevaux de plus sous le capot, par rapport au modèle précédent. Le bolide passe donc logiquement à 650 chevaux tout ronds. Ce qui lui permet notamment d’éclater le 0 à 200 km/h en 8,9 secondes seulement. Soit 1 seconde de moins qu’une McLaren Senna. Pour rappel cette dernière n’est autre qu’un véhicule de course automobile.

Toutefois c’est au compteur de vitesses que les choses sont plus sérieuses. La Porsche 911 Turbo S (2020) affiche une vitesse de pointe 330 km/h.