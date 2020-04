La montre est un accessoire de mode qui se porte au masculin comme au féminin. Mais surtout au masculin. Il y a quelques mois encore nous traitions des différents types de montres pour homme et vous avez été nombreux à nous remercier pour ce bref et riche topo à ce sujet. Il est désormais question dans cet article de vous faire un listing assorti d’informations capitales sur les 12 meilleures marques de montres pour homme.

Pourquoi des marques modernes ?

Les traditionnels maîtres de l’horlogerie tendent à faire gonfler les prix de leurs productions. Et de plus côté innovation les marques telles que Tissot ou Swatch patinent depuis quelques années. Du coup nous préférons vous proposer des alternatives inédites et peu connues mais qui en valent la peine. C’est le cas notamment de ces 12 marques qui nous ont fait de l’œil.

#1. Beaubleu

Il s’agit probablement de la marque qui fait le plus parler d’elle depuis fin 2019. En effet d’origine parisienne, cette jeune pousse du marché de l’horlogerie a basé son succès sur la communication de proximité et le financement partifipatif. Il avait jadis besoin de seulement 42 000 euros pour lancer son business et depuis lors il a réussi à récolter 125 000 euros en seulement une journée.

Quelle est la particularité de cette marque tant populaire auprès des jeunes ? Un look traditionnel aux fonctionnalités inédites et nouvelles. Avec en prime des aiguilles rondes, du jamais vu. Ces aiguilles ont été inspirées des travaux de Galilée.

#2. Orient

Loin d’être un jeun acteur du monde l’horlogerie, Orient est une marque japonaise bâtie en 1950 et qui propose essentiellement des montres mécaniques. Ces dernières sont alimentées par des mouvements du poignet du porteur. Filiale de Seiko, Orient a fait les beaux jours de l’horlogerie Made in Japan.

Cerise sur le gâteau, ses productions sont en général bon marché. Du coup pas besoin de vous ruiner.