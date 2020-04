BMW est passé maître dans l’art de pondre des véhicules sportifs agressifs et hautement puissants. Berlines, SUVs ou compactes résolument masculins et racés, la marque automobile bavaroise a dévoilé en partenariat avec G-Power, un intégrateur auto qui a déjà fait ses preuves. Pour ce nouveau travail en duo, BMW et G-Power nous livrent le M5 Hurricane RS. Un monstre survitaminé et boosté à la nitro, qui dégage 800 ch de puissance sur route pour un bonheur de conduite à la Munichoise.

Le M5 Hurricane RS de G-Power feat BMW fait mouche

BMW n’a plus besoin de faire sa publicité. Ni celle de ses modèles hautement masculins, et plébiscités par des millions de consommateurs à travers le monde. Pour cette compil Hurricane RS, le M5 se dote d’un kit carrosserie fait maison qui ne laisse aucune chance à un préparateur concurrent et bien connu, Alpina.

Son capot gonflé, ses avant-gardes bardés de courbes, ses luminaires surlignés de pare-chocs assez costauds et des pots d’échappement font de cette auto une berline sportive haut de gamme de très grand luxe. Cependant c’est sous son capot que le plus hallucinant se trouve. Soit un moteur capable de délivrer jusqu’à 840 canassons de puissance.

Sous la jupette ou le capot du BMW M5 Hurricane RS façon G-Power

Le préparateur G-Power n’a pas lésiné sur les moyens en ce qui concerne son M5 Hurricane RS. Sous son capot on retrouve notamment un moteur V8 4.4 made by BMW M, flanqué de deux turbos et dont la reprogrammation a été effectuée à l’aide d’un firmware maison. G-Power assure ainsi produire des performances usant de 97 % du jus aspiré par l’auto pour rouler.

Ce coefficient se situe en général entre 70 et 80 % dans l’industrie pour ce type de véhicules. En outre les catalyseurs ont été remplacés en sortie de moteur et l’échappement a été amélioré pour proposer désormais des finitions titane ou inox, au choix. Des ajustements qui offrent à la bête de quoi rugir de 600 à 800 chevaux selon 750 ou 1 050 Nm de couple.

