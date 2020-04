L’habit ne fait pas le moine mais mieux vaut être bien habillé, avec style et panache plutôt que de sortir le soir vêtu comme un péquenaud. Le choix des couleurs est important, l’agencement des couleurs l’est tout autant, et le choix de la montre ou de la chaussure l’est encore plus. Du coup, comment choisir les couleurs des vêtements d’hommes ? Nous vous expliquons tout.

Le choix des couleurs de vêtements

Bien plus que leur marque ou leur coupe et leur modèle, c’est le choix des couleurs de vos vêtements qui fera la clé pour être bien vêtu. Par exemple, on imagine mal porter un pantalon jaune avec une chemise violette et une cravate magenta. Un tel accoutrement passe mal et en dit long sur certaines choses vous concernant. Notamment votre goût.

Du coup il est important par exemple de savoir agencer les couleurs, et bien les choisir. Mais comment les choisir ? Quelles couleurs de vêtements sont faites pour vous ? Tout dépend de trois éléments clé : votre couleur de peau, votre taille et surtout votre carrure.

Il n’est absolument pas question ici de discrimination raciale mais bien d’adaptation. les sujets de peau plus sombre auront tendance à vouloir porter des vêtements plus clairs. Tandis que ceux de peaux plus claires auront tendance à vouloir porter des vêtements sombres. C’est une loi qu’il ne convient pas de disputer. Concernant la taille les personnes de plus grande taille devront privilégier par exemple le port de vêtements plus clairs, et l’inverse pour ceux de taille modérée.

Enfin la carrure. Un homme musclé et bien bâti sera toujours plus mis en valeur sous des vêtements sombres qui sculptent sa silhouette.

Quelles couleurs choisir alors ?

Un homme se doit de posséder les 5 couleurs de base dans sa penderie : noir, gris, bleu, kaki et marron. En ce qui concerne les couleurs de choix de pantalons, qui pourront être panachées avec des chemises nuancées comme expliqué plus haut, en fonction de la race, de la taille et de la carrure.