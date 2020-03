Huawei a tenu un coin presser à huis clos hier en fin de soirée pour dévoiler sa cuvée 2020 de smartphones. Ainsi on a droit cette année non pas à deux Huawei P comme on en a l’habitude. L’innovation est passée par là et la marque chinoise a dévoilé au grand public trois monstres que sont les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Nous débuterons la journée avec quelques informations sur le P40, qui est d’après nous le meilleur smartphone Android de 2020.

Un smartphone exquis

Les amateurs de finesse et d’élégance seront servis avec le lancement du P40. Huawei a pris soin de faire de son terminal un chef d’oeuvre qui répond par trois maître-mots : sobriété, élégance, extase.

Son prix début à 799 euros dans sa version de base constituée de la fiche technique qui suit.

Huawei P40 : la fiche technique complète

Dimensions : 148.9 x 71.1 x 8.5 mm

: 148.9 x 71.1 x 8.5 mm Poids : 175 g

: 175 g Processeur : Huawei HiSilicon Kirin 990 5G gravé en 7 nm – octa-core composé de 2 x Cortex-A76 cadencés à 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 cadencés à 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 cadencés à 1.95 GHz + NPU (puce neurale) Dual Big Core + Tiny Core NPUs

: Huawei HiSilicon Kirin 990 5G gravé en 7 nm – octa-core composé de 2 x Cortex-A76 cadencés à 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 cadencés à 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 cadencés à 1.95 GHz + NPU (puce neurale) Dual Big Core + Tiny Core NPUs GPU : Mali-G76

: Mali-G76 RAM + Stockage : 8 Go de RAM + 128/256 Go de stockage interne non extensibles

: 8 Go de RAM + 128/256 Go de stockage interne non extensibles Ecran : dalle OLED de 6,1 pouces définie en 2 340 x 1 080 Pixels selon un ration 20 : 9, HDR10+ et avec fréquence de rafraîchissement de 90 Hz

Batterie : 3 800 mAh + fonction de recharge rapide HUAWEI SuperCharge à 22.5W + recharge sans-fil rapide Wireless HUAWEI SuperCharge de 15W + recharge inversée de 15W

: 3 800 mAh + fonction de recharge rapide HUAWEI SuperCharge à 22.5W + recharge sans-fil rapide Wireless HUAWEI SuperCharge de 15W + recharge inversée de 15W Appareil photo principal : triple capteur photo de 50 (grand-angle ouvrant à f/1.9) + 16 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.8) + 8 (SuperSensing Telephoto) millions de pixels + capteur ToF 3D + HDR + Panorama

: triple capteur photo de 50 (grand-angle ouvrant à f/1.9) + 16 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.8) + 8 (SuperSensing Telephoto) millions de pixels + capteur ToF 3D + HDR + Panorama Appareil photo secondaire : capteur photo unique de 32 millions de pixels ouvrant à f/2.2 + capteur ToF

: capteur photo unique de 32 millions de pixels ouvrant à f/2.2 + capteur ToF Connectivité : 5G/4G, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS, capteur d’empreintes digitales sous l’écran

: 5G/4G, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS, capteur d’empreintes digitales sous l’écran Système : Android 10 AOSP + EMUI 10

Question de prix ?

Les tarifs appliqués sur le P40 Pro démarrent à partir de 799 euros en version de base.