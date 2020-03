Huawei a tenu un coin presser à huis clos hier en fin de soirée pour dévoiler sa cuvée 2020 de smartphones. Ainsi on a droit cette année non pas à deux Huawei P comme on en a l’habitude. L’innovation est passée par là et la marque chinoise a dévoilé au grand public trois monstres que sont les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Nous débuterons la journée avec quelques informations sur le P40, qui est d’après nous le meilleur smartphone Android de 2020.

Prêt à tous les niveaux

Si vous aimez la photo, sachez que le P40 Pro+ est maître dans le domaine. Vous préférez plutôt des tâches productives ? Son immense écran vous fournira matière à détailler chacun des mots utilisés dans votre texte.

Vous aimez le divertissement ? Son écran XXL doté d’un poiçon ridiculement discret vous offrira de quoi goûter à YouTube en Full-HD+.

Huawei P40 Pro+ : la fiche technique complète

Dimensions : 158.2 x 72.6 x 9 mm

: 158.2 x 72.6 x 9 mm Poids : 226 g

: 226 g Processeur : Huawei HiSilicon Kirin 990 5G gravé en 7 nm – octa-core composé de 2 x Cortex-A76 cadencés à 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 cadencés à 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 cadencés à 1.95 GHz + NPU (puce neurale) Dual Big Core + Tiny Core NPUs

: Huawei HiSilicon Kirin 990 5G gravé en 7 nm – octa-core composé de 2 x Cortex-A76 cadencés à 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 cadencés à 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 cadencés à 1.95 GHz + NPU (puce neurale) Dual Big Core + Tiny Core NPUs GPU : Mali-G76

: Mali-G76 RAM + Stockage : 8 Go de RAM + 256/512 Go de stockage interne non extensibles

: 8 Go de RAM + 256/512 Go de stockage interne non extensibles Ecran : dalle OLED de 6,58 pouces définie en 2 640 x 1 200 Pixels selon un ration 20 : 9, HDR10+ et avec fréquence de rafraîchissement de 90 Hz

Batterie : 4 200 mAh + fonction de recharge rapide HUAWEI SuperCharge à 40W + recharge sans-fil rapide Wireless HUAWEI SuperCharge de 40W + recharge inversée de 15W

: 4 200 mAh + fonction de recharge rapide HUAWEI SuperCharge à 40W + recharge sans-fil rapide Wireless HUAWEI SuperCharge de 40W + recharge inversée de 15W Appareil photo principal : triple capteur photo de 50 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.9) + 8 (Periscope) + 40 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.8) + 8 (SuperSensing Telephoto) millions de pixels + capteur ToF 3D + HDR + Panorama

: triple capteur photo de 50 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.9) + 8 (Periscope) + 40 (ultra-grand-angle ouvrant à f/1.8) + 8 (SuperSensing Telephoto) millions de pixels + capteur ToF 3D + HDR + Panorama Appareil photo secondaire : capteur photo unique de 32 millions de pixels ouvrant à f/2.2 + capteur ToF

: capteur photo unique de 32 millions de pixels ouvrant à f/2.2 + capteur ToF Connectivité : 5G/4G, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS, capteur d’empreintes digitales sous l’écran

: 5G/4G, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS, capteur d’empreintes digitales sous l’écran Système : Android 10 AOSP + EMUI 10

Question de prix ?

Les tarifs appliqués sur le P40 Pro démarrent à partir de 1 099 euros en version de base.