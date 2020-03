Le constructeur automobile allemand a longtemps hésité avant de sauter le pas et se lancer dans l’automobile électrique. Cependant, après sa première tentative et son essai transformé grâce au Taycan dont nous parlions ici récemment, Porsche a comme pour dire senti le bon filon et compte désormais entamer un vaste chantier d’électrification de son catalogue de véhicules. Et cela passe bien-sûr par de lourds investissements, que la firme estimé à 10 milliards de dollars.

Des objectifs climatiques à tenir

Tout comme les marques françaises ou italiennes et espagnoles, les constructeurs automobiles allemands ont également l’obligation de se soumettre à la nouvelle donne des émissions de CO² liées à l’usage de leurs véhicules sur les routes européennes.

Du coup, pas beaucoup de choix si ce n’est justement que d’investir dans les voitures électriques qui ont le vent en poupe depuis quelques mois déjà. Comme premier essai transformé Porsche dispose dans son catalogue du Taycan, une supercar électrique sous forme de berline sportive au goût relevé.

Ce véhicule inédit devrait dans les jours à venir être accompagné d’une fournée entière de voitures zéro émission comme l’a annoncé Porsche qui vient d’entériner le financement à hauteur de 10 milliards d’euros de son pôle électrique.

50 % de voitures électriques dans son offre d’ici 2025

Dans les faits le projet électrique de Porsche tient en deux éléments phares : une augmentation du nombre de voitures électriques dans son catalogue et d’autre part le recrutement de 2 000 salariés supplémentaires dont des ingénieurs en vue de développer des concepts électriques qui verront le jour dès 2021.

Le futur Macan, un SUV purement électrique, devrait lui aussi bénéficier de ce lourd investissement. On estime ainsi qu’à terme et d’ici 2025 plus de 50 % du catalogue Porsche sera constitué de voitures électriques. Ou de quoi donner booster les ventes d’un secteur pour l’instant anecdotique.

Source : FrAndroid