Les constructeurs automobiles se mobilisent autour de l’automobile zéro émission afin de proposer des solutions et voies de sortie visant avant tout à stopper nette la pollution occasionnée par la conduite automobile dans nos grandes villes. Alors longtemps réfractaires dès le début aux voitures électriques les marques du groupe britannique Jaguar Land Rover vient d’annoncer un investissement d’un milliard de livres sterling afin de mettre sur pied une flotte de voitures zéro émission.

1 milliard pour 3 voitures électriques

Désormais propriétés du groupe Tata Motors, les marques britanniques Jaguar et Land Rover ont pris la mesure de la situation écologique de notre planète après que des pays tels que la Chine et l’Italie aient vu leurs taux de pollution décroître et la qualité de l’air s’améliorer dans les zones où le confinement a été ordonné pour lutter contre la propagation du coronavirus.

En façade de cela les restrictions écologiques auxquelles sont toujours soumises les marques britanniques malgré le brexit. Du coup, Jaguar et Land Rover espèrent rebondir sur le marché en introduisant jusqu’à 3 voitures électriques d’ici fin 2021. Il s’agit d’une berline, d’un SUV et d’une routière baptisée Road Rover.

Pas la première fois pour Jaguar

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Jaguar se frotte à la voiture électrique. La firme au félin éponyme avait en 2018 déjà fait parler d’elle en lançant le E-Pace, un SUV 100 % électrique qui a connu un succès relatif. C’est surtout le prix du véhicule qui rebutait les potentiels acheteurs à sauter le pas.

Pour le compte de l’année 2021, Jaguar devrait se baser sur une nouvelle plateforme flambant neuve afin de développer des véhicules inédits, dont une XJ électrique copiée du légendaire XJ, la berline de la famille royale britannique. Comptez l’été 2021 pour les premières XJ électriques sorties d’usine.

Source : FrAndroid