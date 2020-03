Avec le confinement, l’ennui s’installe vite. Ce qui explique sans doute pourquoi sous d’autres cieux notamment en Chine le taux de divorce a explosé au lendemain du confinement total. Comment éviter vous aussi de devenir fou à la maison ou d’en arriver au tribunal pour vous séparer de votre moitié ? Les options sont diverses et variées.

Notamment le divertissement sur smartphone. Pour vous y aider voici cumulés les palmarès des 10 applications les plus téléchargées durant le confinement sur iOS et sur Android respectivement.

Les 10 apps les plus téléchargées sur iOS durant le confinement

Comme nous l’apprend le cabinet d’analyses et de collecte de données Priori Data, voici les 10 applications qui ont été les plus téléchargées sur iOS depuis que le confinement général du pays a été ordonné par le Président de la République :

En tête de ce classement on retrouve Discord, Zoom, Houseparty et Gradient : DNA Ancestry. Tandis que la première permet d’émettre et recevoir des appels audio et vidéo en VoIP, la seconde à savoir Zoom est un forum de discussion proposant des salons de chat. Houseparty est un réseau social centré sur les appels vidéos entre amis et contacts.

Du reste on demeure sur du classique. Avec notamment WhatsApp et Skype ou Microsoft Teams.

Les 10 apps les plus téléchargées sur Android durant le confinement

Du côté d’Android aussi c’est presque le même son de cloche comme nous permet de l’apprendre le graphique ci-dessous proposé par Priori Data :

Les tendances

On aura remarqué une hausse significative des téléchargements des applications de réseautage social ou d’appels vidéo/audio à haut débit et faible bande-passante.

En outre, du fait du télétravail on remarque également une explosion des téléchargements pour des applications professionnelles telles que Microsoft Teams, qui permet de travailler depuis la maison en suivant un cahier des charges dicté par l’administrateur du groupe auquel on est rattaché.

Source : iPhoneaddict